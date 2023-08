Opinión 27-08-2023

LOS ENTRETELONES DE LA VISITA A LINARES DEL SENADOR ROBERT KENNEDY



El 18 de noviembre de 1965 visitó Linares el Senador Demócrata Robert Kennedy y su esposa Ethel Skakel. Se difunde ampliamente que ello se debe a una invitación del entonces Intendente don Héctor Taricco Salazar, a lo cual el miembro de la legendaria familia norteamericana accedió.

Pero en 1990 el Departamento de Estado desclasificó una amplia serie de documentos referidos a Chile, entre los cuales había informes de nuestra embajada, de parlamentarios chilenos, de directores de diarios e incluso de miembros de la sede diplomática norteamericana en el país. Esos papeles, en cajas de cartón, llegaron a la Biblioteca Nacional y a la Oficina de Referencias Críticas, allí se nos dio la oportunidad de examinar algunos, especialmente los referidos a la región del Maule y sobre lo cual publicamos un amplio artículo en el diario El Centro de Talca de esos años.

La visita del hermano del expresidente de USA se gestó como una promoción de la Alianza para el Progreso, creada en 1961 en la administración de John Kennedy y que tenía como objetivo ayudar económica y socialmente a la región. Esto fue rechazado por grupos de izquierda de varios países, de manera que se recurrió al carisma de Robert Kennedy para lograr la adhesión de los diversos gobiernos.

Tras pasar por Argentina, Kennedy llegó a Chille el 13 de noviembre de 1965. Semanas antes habían arribado varios miembros del Servicio Secreto para analizar las posibles ciudades que el senador podía visitar, desde luego se incluyó Santiago y se debatió si era factible llegar hasta Concepción, lo cual era discutido por cuanto allí estaba la cuna de un naciente y combativo MIR. Pero se estimó que no era aconsejable que se eludiera esa localidad por temor y fue considerada, incluyendo un recorrido por Talcahuano y centros industriales, además de un encuentro con estudiantes en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción.

En definitiva, se definió a Santiago y luego Linares como las otras alternativas. En la capital se produce un tenso encuentro con algunos de la U. de Chile que termina con lanzamiento de huevos y escupitajos.

En Concepción, al visitar los centros industriales de Talcahuano, tuvo un poco amistoso diálogo con los dirigentes estudiantiles Luciano Cruz y Miguel Enríquez, ambos de terno y corbata, según acota la prensa, este último le habló en un inglés de liceo reprochándole el imperialismo y pidiéndole que no asistiera al encuentro con la Universidad de Concepción donde no era bienvenido. Kennedy llega a este lugar, pero no puede intervenir ante la batahola de golpes y huevos lanzados a destajo, lo cual obligó a sus escoltas a sacarlo del lugar. Esto colocó a ambos dirigentes estudiantiles en la primera plana de New York Times del día siguiente

La pasada a Linares no fue consecuencia de la invitación del Intendente Taricco ni del Alcalde Salman. El vuelo y aterrizaje del DC 3 fue guiado por radio desde tierra por los agentes que estaban desde la víspera en el lugar. La visita es coordinada por el Servicio Secreto quienes arribaron a la ciudad cuatro días antes, alojándose discretamente en el Hotel de Turismo. Previamente hicieron el recorrido desde el aeródromo hasta la Plaza. En un primer momento se desechó el automóvil descubierto, pero fue aceptado con tres agentes ubicados en el asiento trasero prontos a intervenir. Otros ocho se mezclaron entre el público. No hubo contacto ni coordinación con la policía chilena, a no ser por el control del orden público. Sangre del grupo del senador fue llevada al hospital de Linares, creándose una unidad de emergencia a cargo de un médico americano.

El ramo de flores y la manta obsequiada a la esposa de Kennedy fueron registrados sin mucha ceremonia y se les retiraron segundos después de recibidos. Tanto Taricco como el Alcalde Salman invitaron a Kennedy a subir al balcón del municipio y aun cuando éste aceptó, uno de los escoltas se lo impidió hablándole al oído, en subsidio se le acercó una plataforma traída expresamente por los agentes, la que fue rodeada por cinco efectivos mientras el senador dirigía algunas palabras en inglés al público.

El regreso al aeródromo fue por otra ruta, precedido por un vehículo de Investigaciones con agentes del Servicio Secreto.

Como se observa, visita no tan espontanea ni tampoco lograda por las autoridades de Linares de ese entonces, si bien es cierto su comportamiento estuvo a la altura de las circunstancias. Todo fue planificado por la embajada americana y el Servicio Secreto, entre quienes estaban dos agentes que habían presenciado la tragedia de Dallas, en 1963.







Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia