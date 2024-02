Social 23-02-2024

Los rayos ultravioletas y el cáncer a la piel cada día en aumento



Hace pocos días se realizó una actividad en la Plaza de Armas de Talca, donde médicos especialistas evaluaron lunares. La idea es que la instancia se vuelva a repetir.



La incidencia del cáncer a la piel ha aumentado no sólo en la región, y en nuestro país, sino que también en el mundo, la consulta clínica así lo demuestra, por ello el diagnóstico precoz es determinante para la vida de una persona.

“Acá en la Región del Maule, nuestra población al tener una exposición laboral frecuente al sol y al tener poca conciencia de la importancia del bloqueador solar, está más expuesta a presentar carcinomas basocelulares (un tipo de cáncer que se suele desarrollar en zonas de piel expuestas al sol), carcinomas escamosos (cáncer que comienza como una proliferación de células en la piel), inclusive melanomas (un cáncer a la piel con alta mortalidad)”, indica la Dra. Dahiana Pulgar, oncóloga, cirujana de cabeza y cuello, vicepresidenta del Colegio Médico (Colmed) del Maule, y socia fundadora de Clínica MET. Y agrega, “una lesión pequeña, una lesión de poca profundidad, nos va a permitir un tratamiento médico oportuno”.

Es que con la contaminación, y la disminución de la capa de ozono, la radiación ultra violeta pasa directo a la tierra y se produce un daño en el ADN de la célula que es irreversible, progresivo y acumulativo, entonces es necesario protegerse del sol que es una de las causas del cáncer a la piel, es lo que plantea Dra. Diana Yanine, dermatóloga.

“Por otro lado, nosotros tenemos que cuidar a los niños, a los jóvenes, porque esa alteración que se produce en el ADN epidérmica, ocurre principalmente en menores de 18 años. Por eso las nuevas generaciones tienen que preocuparse. Hay que enseñarles, informarles de la utilidad del bloqueador solar, de no exponerse a ciertas horas donde la radiación es más directa a la superficie de la tierra. Además, están los trabajadores… nosotros tenemos acá mucha mujer temporera, mucho obrero agrícola, entonces es importante informar, educar a la gente es lo fundamental”, enfatiza.

Todas estas declaraciones se llevaron a cabo en un operativo médico, en la Plaza de Armas de Talca organizado por Clínica MET, con el permiso del municipio talquino, el apoyo de Colmed Maule y el compromiso de las especialistas ya nombradas, y también de las dermatólogas Dra. María Pires, Dra. Morelyz Luna.

“Muy profesionales los médicos que están atendiendo, nos explican muy bien las lesiones que uno pueda tener en la piel, y también nos dan una respuesta donde uno puede asistir, para hacerse el seguimiento de estas lesiones de lunares”, comenta la usuaria Claudia Hernández.

De igual forma, la señora Luisa Gajardo, también valoró la instancia. “Esta es una actividad muy importante, excelente para las personas que a veces tenemos dudas con respecto a un lunar. Es que cuántas personas que están aquí no van al médico, a los especialistas en relación a la piel. Cuando molesta ahí uno va, todos deberían acudir a estos eventos preventivos y gratuitos que es lo más importante”.

Por su parte la Dra. Dahiana Pulgar hizo un llamado a sus colegas. “Esperamos que este tipo de operativos se vuelvan a repetir y llamamos a que se nos sumen más médicos del área, para poder hacer más expedito todo esto, y llegar a más personas”.