Nacional 14-05-2023

"Los sentenciados son las isapres": Super de Salud responde a aseguradoras y dice que ley corta busca mejor ejecución del fallo

El superintendente de Salud, Víctor Torres, respondió este sábado a la Asociación de Isapres que, tras presentarse la ley corta en el Congreso para resolver el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras regirse por la tabla de factores de 2019 y restituir los cobros en exceso desde entonces, aseguró que el proyecto era "un engaño". "Hemos lamentado la declaración, porque los que están sentenciados en estos fallos para poder cumplir con esto son las isapres", dijo en primer lugar Torres en conversación con Meganoticias.



El proyecto de ley lo que busca, según precisó, "es mejorar condiciones de cumplimiento del fallo que las isapres tienen que realizar respecto de lo que dijo la Corte Suprema". En tal sentido, aseveró que "no hay aquí una acción del Gobierno para poder buscar un fin determinado, ni para prometer falsas devoluciones como se ha dicho. Las devoluciones son producto de lo que la Corte ha fallado en relación a la aplicación de tablas". El superintendente abordó una preocupación que se ha instalado respecto a que se estaría dejando caer el sistema, puntualizando que "yo no podría decir que van a desaparecer producto de este proyecto de ley, por el contrario, lo que estamos intentando con ello es buscar una mejor forma de cumplimiento de este fallo, para que no impacte como hubiese impactado si no presentáramos este proyecto de ley". Por lo mismo, consideró que es relevante establecer cuál es el sentido del proyecto de ley corta: "Uno podría haber dicho, con las competencias acotadas que tenemos y este gran pasivo, deuda, se va a pagar en estas condiciones, pero sabíamos que iba a generar un impacto mucho mayor y eso sí era complejo". Por esa razón se presenta el proyecto de ley "y se dan facilidades que, incluso, la gente puede decir estas son facilidades que implica gran cantidad de meses, pero es precisamente por la misma dificultad que se está viendo esta alternativa como la más óptima para que se dé el mejor cumplimiento".