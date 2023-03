Deportes 10-03-2023

Los Viejitos cracks volverán a las canchas el último fin de semana de marzo de 2023

Torneo de apertura se jugará en dos grupos y con novedades en la doble militancia

En la última reunión de la Liga de Fútbol de Viejos Cracks , se realizó el sorteo para dar el vamos al inicio del torneo que está programado para el último fin de semana de marzo .

Una de las novedades es que se disminuye la doble militancia, sólo a tres jugadores. y no 10 como fue la temporada anterior. Por eso el timonel de la Asociación Luis Vergara, entregó detalles de la reunión y del inicio del campeonato que tendrá una baja el cuadro de Hospital , que vuelve a la AFAL: “ realizamos el sorteo de las instituciones para la confección del fixture y saber quiénes se enfrentarán .El torneo será en dos ruedas con ascenso y descenso . Ahora en el tema de las canchas, nosotros no podremos utilizar nuestro recinto porque se está trabajando, ahora viene el empaste, por eso creemos que recién en septiembre o tal vez en octubre contaremos con esos escenarios que son tres. Pero, contamos con la cancha Juan Pablo Monroy , Banco Estado y la Ballica donde nos podrían arrendar para desarrollar nuestro campeonato, sumando los otros campos deportivos de instituciones que hacen de local , y no habría problemas en ese sentido”.

“Continúan las mismas categorías 34, 42 y 49, y donde hay novedades es en las excepciones o doble militancia, puesto que ahora serán sólo tres por series . A qué se refiere este tema, a que jugadores de otra asociaciones pueden jugar en la Liga de los Viejos Cracks , pero reitero solo tres por serie y no 10 como era la temporada anterior, porque los equipos más pudientes tenían ventaja . Los arbitrajes serán responsabilidad del grupo de jueces de Talca, quienes tendrán la misión de imponer justicia. Escuchamos a los presidentes de los clubes y decimos cambiar el cuerpo de réferis. Algo que es muy importante y agradecemos el apoyo del municipio que nos facilitaría una cancha en el estadio para realizar nuestra competencia,

LA FECHA

Aunque si viene es cierto ya tenemos los partidos de la primera jornada , aún no se conocen los escenarios donde se disputarán los encuentros :

Grupo A

Melozal libre

Magisterio - Iansa

Álamos – Provincial

Carlos Campos – Banco

Grupo B

Escart - Camus

Colo – Colo - U de Chile

Los Extraños - A. Arellano

Esfuerzo - 18 de Septiembre

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo