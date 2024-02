Editorial 10-02-2024

Luna de miel duradera

El Funeral de Estado que recibieron los restos mortales del Ex Presidente Sebastián Piñera; fue una muestra de que la Democracia bien entendida va mucho más allá de las palabras o las respuestas políticamente correctas.

Quienes tuvieron la posibilidad de seguir las diferentes ceremonias durante la jornada de ayer, pudieron ser testigos de diferentes declaraciones que destacaron las bondades y virtudes del ex mandatario; aludiendo directamente a su manejo políticos, la capacidad de aunar voluntades colocando en primer lugar el bienestar del país, y su cercanía humana con sus colaboradores.

Pero entrando de lleno en la arena política, los Ex Presidentes de la república, asistentes en las exequias, resaltaron una serie de valores lo que fue ampliamente reconocido por sus cercanos.

Sin embargo, debieron pasar sólo unos minutos para que comenzaran algunas recriminaciones por el trato recibido al término del período del Ex Mandatario e inicio del gobierno actual, lo que hiz volver a la realidad al mundo de la política contingente.

Es de esperar que estos días vividos, permitan tender puentes reales, de convivencia que busquen el bienestar de las chilenas y chilenos y que ello llegue de la mano de soluciones concretas por las principales demandas ciudadanas.

Ahora vendrá lo más difícil; poner en práctica el destacado legado de llamado a la unidad del que tanto se habló en estos tristes días para nuestro país.