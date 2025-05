Opinión 28-05-2025

Maipú 680



Oscar Mellado Norambuena



Miro la calle donde vivo

nace en Oriente buscando el mar

veo su gente, estoy pensativo,

todo es grato y bien venido

soy amante de mi ciudad.



Pasan personas van tan tranquilas

no tienen prisa éste es su hogar,

dos estudiantes mueren de risa

¿Qué broma hicieron?

¡Como deseo reír con ellos!



Entre vecinos nos saludamos

siempre dispuestos para ayudar,

hay ciertas cosas que comentamos

y nos reinos o lamentamos,

pronto el olvido viene, se queda

está a la espera

¿Qué irá a pasar?



Va una pareja de enamorados,

ella callada, él enojado,

sin duda pronto se compondrán,

viene un anciano que me saluda,

más luego queda con cierta duda,

él no recuerda mi identidad.



Está es mi calle, es mi ciudad,

me siento bueno,

soy provinciano.



Viene una lola, me dice, hola,

mi esposa mira,

mi hija ríe,

mi nieto grita llamando al Tata.



Somos felices

en mi ciudad.