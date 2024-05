Nacional 14-05-2024

Maipú acusa "discriminación" tras anuncio de la Línea 8 del Metro

La Municipalidad de Maipú se quejó tras los anuncios de Metro respecto a su futura Línea 8 -que conectará Providencia con Puente Alto- y acusó "discriminación" frente a comunas de similar tamaño.

"Metro no considera extensiones en Maipú, que solo tiene 5 estaciones pese a ser la segunda comuna más poblada del país. Por otro lado, Puente Alto y La Florida tendrán 10 y 15 estaciones, respectivamente", dijo la comuna.

Para el alcalde Tomás Vodanovic, "cuesta entender la discriminación de las políticas de extensión de Metro contra Maipú. Somos la segunda comuna más poblada de Chile, tenemos solo 5 estaciones y no hay proyección de ninguna ampliación. El sector poniente, donde viven 300.000 personas, no tiene estaciones. ¿Hasta cuándo?".

Al año 2030, La Florida proyecta 15 estaciones de Metro, Puente Alto tendrá 10 estaciones, y Maipú seguirá teniendo solo 5 estaciones, todas en el eje Pajaritos, ninguna en el sector poniente. ¿Cuál es la razón que justifica esto? Es hora de corregir esta injusticia", añadió.

El jefe comunal recordó que ha solicitado al Gobierno que se extienda la Línea 6 con al menos dos estaciones hacia el poniente, una en el Parque Tres Poniente y otra en Las Naciones con Portales; y conectar la estación Plaza de Maipú, terminal de la Línea 5.