Social 20-10-2023

Mamografía: ¿tarea pendiente para un diagnóstico temprano?

La matrona Militzen Tapia y el director del programa de especialidad médica de Imagenología, Víctor Retamal, ambos académicos de la Universidad Autónoma de Chile, destacan la importancia de realizarse periódicamente los estudios correspondientes según sea la edad, al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.



En Chile se registró una disminución en el número de mamografías en 2020 respecto de 2019, lo cual podría deberse al inicio de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, en marzo del referido año, lo que permite deducir que un número importante de mujeres aún no se ha realizado el examen. Esto a pesar de que según la Ley N°21.551 se exime el requisito de presentar una orden médica previa para someterse al examen preventivo de mamografía. Por tanto, ¿es la mamografía una tarea pendiente?

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que es la segunda causa de muerte de mujeres en Chile y que es una patología que se explica como el crecimiento descontrolado de las células mamarias, provocado por mutaciones o cambios anómalos en los genes encargados de regular el crecimiento y la salud celular. Dichas células generan un desarrollo anormal que da lugar a la formación de un tumor.

Al respecto, la académica de la carrera Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile, Militzen Tapia, señala que no todos los bultos detectados en el seno son indicativos de cáncer, ya que aproximadamente nueve de cada diez resultan benignos, según estudio publicado en la revista SANUS de la Universidad de Sonora, México. La supervivencia y la posibilidad de curación en casos de cáncer de mama dependen de la etapa en la que se diagnostique el tumor, lo que da muestra de la importancia de actitudes preventivas de la enfermedad, como realizarse la mamografía de manera periódica.

Según cifras del Ministerio de Salud, la tasa de sobrevivencia, si se realiza la mamografía a tiempo, puede ser hasta de un 84%.

El doctor Víctor Retamal, director del Programa de Especialidad Médica en Imagenología de la casa de estudios superiores, indica que está demostrado que la mamografía anual permite el diagnóstico precoz y, por lo tanto, un mejor resultado a largo plazo en una mujer que va a sufrir un cáncer de mama. “La mamografía, por supuesto, no evita el cáncer de mama, sino que lo detecta precozmente. Es la clave para que el pronóstico mejore”, comenta.





El experto explica que, si bien existen varios exámenes que se usan como evaluación de las patologías mamarias, los más aplicados son la mamografía y ecografía mamaria.





EL EXAMEN

En el contexto de la detención precoz del cáncer de mama, Tapia indica que la mamografía se realiza en los Centros de Atención Primaria de Salud (APS).

En el caso específico de esta enfermedad, toda beneficiaria a partir de los 15 años de edad, ya sea que esté afiliada al sistema privado, Isapre, o al público, Fonasa, puede acceder a la confirmación diagnóstica una vez tenga alguna sospecha sobre eventuales síntomas extraños en sus mamas. Si se confirma el problema de salud podrá acceder a tratamiento y seguimiento, según lo establece la Superintendencia de Salud.

Destaca que, en la actualidad, el Decreto de Garantías Explícitas de Salud (GES) establece que todas las mujeres, entre 50 y 59 años de edad, tienen derecho a acceder en forma gratuita a la mamografía y a realizarse el Examen de Medicina Preventiva una vez al año.

Es en este ámbito en el que la formación de médicos especialistas en imagenología de la Universidad Autónoma de Chile, representa una contribución a la temprana detección de patologías mamarias. Así lo explica Retamal, quien refiere que los becados del programa reciben formación en interpretación de exámenes de imágenes de mamas y en la ejecución e interpretación de las ecografías, entre otros procedimientos.