martes 23 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 23-09-2025
    Más de 500 accidentes y 23 fallecidos a nivel nacional en el fin de semana largo de Fiestas Patrias
    El General Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, entregaron el balance de los siniestros, controles y fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional durante estas Fiestas Patrias.
    Fue así como se reportaron 23 personas fallecidas en accidentes de tránsito, siendo el atropello la principal causa, con siete muertos. El General de Carabineros, Víctor Vielma dijo que “una de las causas que va en aumento, es la exposición del peatón a riesgo de atropello con consecuencias fatales”, además agregó que “el 78% de personas fallecidas son masculinos y 22% femenino”. A lo anterior, durante este período, se registró 563 siniestros viales en todo el país, resultando 415 lesionados, 61 de ellos resultaron en estado grave.
    Desde el 12 de septiembre se registró la salida de 1.053.241 vehículos de la Región Metropolitana por las diversas rutas, registrando un regreso de 997.901 a la capital hasta las 24 horas del domingo. En este período se fiscalizó a 86.933 conductores y se aplicó 24.788 exámenes de alcohol (24.569) y drogas (219).
    Carabineros detuvo a 399 personas por conducción en estado de ebriedad (226), bajo la influencia del alcohol (111) y por manejar bajo los efectos de las drogas (62) y se cursó 3 mil infracciones por exceso de velocidad (2.086), no utilizar el cinturón de seguridad (636) y no respetar el uso de sistema de retención infantil (278).
    Freddy Mora

