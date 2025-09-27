sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 27-09-2025
    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna dialogaron con defensor penal público
    Publicidad 12

    El abogado Didier Torres, defensor público juvenil de Talca, sostuvo un encuentro con jóvenes que cumplen sanción privativa de libertad durante las noches en el Centro de Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE-IP), para dialogar sobre sus inquietudes sobre el proceso en el que se encuentran y el rol que le cabe a la Defensoría.
    “Por lo general, nos reunimos cada dos meses. Me quedo a cenar con ellos y hablo tanto con los que ya son adultos como con los adolescentes. Me cuentan cómo están, sobre sus familias, la salud y también para entregarles información de sus causas, porque pese a que están cumpliendo una sanción semi privativa de libertad, ellos tienen la opción de optar a pena sustitutiva o remitida”, explicó Torres.
    El abogado, que estuvo acompañado por el jefe técnico del establecimiento, Sebastián Fuentes, destacó el compromiso de los jóvenes, quienes “están bastante deseosos de conversar. A veces conversamos entre todos, otros se allegan de a poco, porque comprenden que es una de las sanciones más difíciles de cumplir, pues llegan a pernoctar todos los días. Muchos estudian o trabajan y es muy valorable, sobre todo los chicos que son de Curicó o Parral, que viajan a Talca a cumplir”.
    Freddy Mora | Imprimir | 35

    Otras noticias

    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas de CONAF
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas…
    Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San Javier
    Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San…
    39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco
    39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en retiro de la institución policial
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en…
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga a la Cárcel
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para