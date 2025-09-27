Policial 27-09-2025

Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna dialogaron con defensor penal público



El abogado Didier Torres, defensor público juvenil de Talca, sostuvo un encuentro con jóvenes que cumplen sanción privativa de libertad durante las noches en el Centro de Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE-IP), para dialogar sobre sus inquietudes sobre el proceso en el que se encuentran y el rol que le cabe a la Defensoría.

“Por lo general, nos reunimos cada dos meses. Me quedo a cenar con ellos y hablo tanto con los que ya son adultos como con los adolescentes. Me cuentan cómo están, sobre sus familias, la salud y también para entregarles información de sus causas, porque pese a que están cumpliendo una sanción semi privativa de libertad, ellos tienen la opción de optar a pena sustitutiva o remitida”, explicó Torres.

El abogado, que estuvo acompañado por el jefe técnico del establecimiento, Sebastián Fuentes, destacó el compromiso de los jóvenes, quienes “están bastante deseosos de conversar. A veces conversamos entre todos, otros se allegan de a poco, porque comprenden que es una de las sanciones más difíciles de cumplir, pues llegan a pernoctar todos los días. Muchos estudian o trabajan y es muy valorable, sobre todo los chicos que son de Curicó o Parral, que viajan a Talca a cumplir”.

