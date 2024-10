Social 18-10-2024

“Maule Sur 2024” Mujeres del programa Jefas de Hogar de Longaví sostuvieron encuentro para compartir experiencias de emprendimientos



- El encuentro que tuvo la participación de varias comunas como Cauquenes, Longaví, Linares, Parral y Retiro, logró el objetivo de compartir experiencias entre las participantes de este programa que busca fortalecer a las mujeres desde el ámbito personal hasta el económico con apoyo y asesoría de profesionales y la red de servicios públicos.

En el complejo de Villa Baviera, ubicado en la localidad oriente de la comuna de Parral, se realizó el encuentro intercomunal “Maule Sur 2024” con participación de mujeres de distintas comunas y que pertenecen al programa Jefas de Hogar, con el objetivo de seguir capacitándose y compartiendo experiencia de vida y comercial.

Al respecto, Felipe Silva, coordinador del programa en la comuna de Longaví, señaló que “fue una jornada muy satisfactoria donde nuestras usuarias pudieron compartir con participantes del programa de otras comunas y compartir experiencias de este año 2024. Asistieron 75 personas del Maule Sur y 16 personas de acá de la comuna, donde pudieron capacitarse y conocer experiencias de usuarias de programas anteriores, porque son distintos los ámbitos que se trabajan en las comunas, y este tipo de encuentros la fortalece y las ayuda a seguir adelante”.

En tanto, Flor Mejías, de la localidad de Miraflores, emprendedora, manifestó: “yo me dedico a hacer vinagres frutales y trabajo también con las abejas. Fue una jornada muy linda y uno realmente se empodera en poder seguir adelante, porque las historias que uno escucha en estos encuentros nos da el ánimo para seguir luchando, uno acá aprende a ser solidario, pude abrazar gente que no había visto nunca en mi vida, hicimos grupos, nos reímos harto, y fue una bonita experiencia”.

Finalmente, Dela Oliveros, de la localidad de Cuentas Claras, señaló: “escuchamos historias de otras mujeres, como habían empezado sus emprendimientos, y una de ellas me emocionó con su historia, porque se parecía mucho a la mía, y me sentí identificada porque con algo tan poquito uno puede salir adelante con esfuerzo, así que agradecer al alcalde que siempre nos ha apoyado a las mujeres longavianas”.