Opinión 06-12-2024

Medidor de coherencia



Jesús Antonio Fernández Olmedo.



Nosotros , las personas comunes, de barrio, de la vida cotidiana, tenemos que

hacer de vez en cuando una medida de coherencia.

Dado que cotidianamente nos la están vendiendo.



¿ En qué nos diferenciamos de las dictaduras ?

Puede que en una dictadura haya ciertos grados de censura, de que no

puedan mujeres darse un beso por la calle , no pueda ponerse cosas

en las redes, pero aparte de eso , ¿ donde se supone que está el avance

democrático ?



En las "democracias" si no consumes con cuentas , no eres nadie.

En las "democracias" hay y ha habido personas encarceladas, enjuiciadas,

o simplemente no hay para ellos renovación de contratos laborales por

sus ideas políticas, por exponerse, por decir algo molesto para el

"régimen democrático" .



En las "democracias" los gobiernos aprovechan esa supuesta legitimidad

y se erigen como los baluartes del cambio y de libertades para amonestar

a otros gobiernos que sí son dictaduras pero que estos países "democráticos"

imponen cantidad de sanciones en forma abusiva contra ellos.



En las "democracias" se manipula y censura la información que llega

a los canales televisivos terminando todo en un entretenimiento para el pueblo.



En las "democracias" no se educa , se maleduca a los niños y adolescentes

y se crea gente que no vale para nada.

Se crían niños tontos e inútiles , dependientes.



En las "democracias" se nos dice que votemos a una serie de partidos

todos partidarios de un mismo sistema y donde el voto particular

no vale nada ya que todo está amañado de antemano.



En las "democracias" hay duques, barones y reyes mantenidos que

viven del cuento.

En las "democracias" hay empresas que explotan a las personas y

utilizan el chantaje contra ellas para mantener el poder contra sus

trabajadores y el nuevo esclavismo del siglo XXI , más sutil

que los antiguas forma de esclavitud.



En una "democracia" es difícil encontrar a alguien feliz porque

todo el día te bombardean para que compres cosas y que ahí

está la felicidad.



En las "democracias" occidentales el objeto de la Navidad es que

te gastes el dinero.

En las "democracias" que están amparadas por las constituciones no

se cumple ni un sólo artículo.



Y aquí en este artículo de hoy nos viene la pregunta a la cabeza

¿ Qué diferencia hay entonces con las dictaduras ?



Nada más y muchas gracias por su interés.