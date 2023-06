Deportes 23-06-2023

Mindep-IND y Gore Maule reconocieron a deportistas clasificados y preseleccionados para Santiago 2023

Un desayuno disfrutaron, exponentes del programa “Promesas Chile” del Instituto Nacional de Deportes, junto a autoridades, encabezadas por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo. Destacan varios linarenses

Un significativo reconocimiento recibieron deportistas maulinos del programa “Promesas Chile” del Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte de la región del Maule, quienes se encuentran clasificados o preseleccionados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Fue en el tercer piso del Estadio Fiscal de Talca donde se desarrolló esta ceremonia, en la que participó la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo; el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda; el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, además de los propios deportistas.

“Hoy le hicimos un reconocimiento a algunos deportistas que participaron en los Juegos Binacionales, pero también en distintas competencias nacionales e internacionales. Para nosotros es fundamental reforzar desde el Gobierno Regional el trabajo que hacemos con el Mindep-IND, porque es indispensable que a nuestros deportistas no les falte implementación y equipamiento para representar a Chile a nivel internacional”, dijo la Gobernadora, Cristina Bravo.

A su vez, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, comentó: “Este es un desayuno de reconocimiento para deportistas que han sacado muy buenos resultados a nivel panamericano y parapanamericano, en distintas competencias y estamos muy optimistas con la preparación que están teniendo para Santiago 2023. Tenemos grandes expectativas para lo que viene”.

Mientras que el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela concluyó que “es inmensamente necesario entregar el aprecio y reconocimiento a deportistas que se han ganado un espacio en estas competencias gracias a su trabajo, esfuerzo y disciplina, así que nos sentimos orgullosos como región, porque tendremos representación de deportistas en Santiago 2023 y eso es una vitrina en la que todos nos vemos favorecidos”.

RECONOCIMIENTO

En esta oportunidad fueron parte de este reconocimiento Rocío Muñoz y Benjamín Aravena del atletismo; Camilo Valdés y Matías Núñez del canotaje; Franchesca Espinoza del para atletismo y Benjamín Vargas de la para natación



Fueron considerados para la premiación, pero no pudieron participar Fernanda Iracheta y Michael Martínez del canotaje, Yéster Ávila del para atletismo y Sebastián Inostroza basquetbol en silla de ruedas, estos últimos participantes de los Juegos Parapanamericanos de Bogotá 2023.

Sobre este reconocimiento la cauquenina, Franchesca Espinoza, quien logró medalla de oro en los últimos Juegos Parapanamericanos Juveniles, en los 400 metros planos, comentó: “Bogotá fue una gran experiencia que voy a recordar siempre, porque logré medalla de oro. Mi tiempo no fue el mejor, pero los iré mejorando. Para Santiago 2023 estamos trabajando muy duro y esperando lograr nuevamente mi marca para concretar mi participación y si entro, estoy 100% segura que lo daré todo por Chile, por mí y por mi comuna, así que espero poder lograrlo”.

Por otra parte, el atleta linarense, Benjamín Aravena, dijo: “Nos hemos estado preparando bastante bien, pese a una lesión que tuve, hemos ido mejorando. En el Sudamericano U-20 que tuve hace poco en Colombia hice mi marca de 10.62 y para los Panamericanos, tengo que correr bajo los 10.61, para entrar a la posta 4x100, así que hemos entrenado bien, ahora iremos a una concentración en Brasil, para poder sacar mejores resultados. Es una motivación para los atletas estos reconocimientos, nos sentimos importantes, porque con esto te dan ganas de esforzarte y que los demás se dan cuenta de eso, es algo muy bonito”.

Consignar que uno de los programas que ha contribuido a estos importantes logros deportivos es “Promesas Maule”, iniciativa que es financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por el Mindep-IND y que se viene desarrollando desde el año 2021. Para este año 2023 se consideró nuevamente una inversión cercana a los 280 millones de pesos, alcanzando cerca de 800 beneficiarios, gracias a la implementación de 36 talleres.