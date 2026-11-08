domingo 08 de noviembre del 2026
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 08-11-2026
    Ministerio de Seguridad: disminuyeron homicidios a 16,7% y el aumento de incautación de drogas supera las 115 toneladas en 2026
    Publicidad 16
    Ministerio de Seguridad: disminuyeron homicidios a 16,7% y el aumento de incautación de drogas supera las 115 toneladas en 2026

    Al 25 de octubre, los homicidios consumados registran una disminución de 16,7% respecto de igual período de 2025. En la Región Metropolitana la baja alcanza 21,3%, mientras que Atacama (-52,9%) y Arica y Parinacota (-43,5%) presentan las mayores reducciones porcentuales del país.
    “Nos queda un largo camino para seguir recuperando esa tranquilidad que el país perdió, pero vamos con buenas cifras”, señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
    En la misma línea, los robos violentos disminuyeron 14,5%, con 12.391 casos menos, explicado principalmente por la baja de los robos con violencia o intimidación (-19,4%) y de los robos violentos de vehículos (-24,6%).
    En materia de narcotráfico, entre enero y el 25 de octubre la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería incautaron 115.374,5 kilos de droga, un 57,9% más que en igual período de 2025.
    En cuanto a secuestros, el ministro destacó que los casos confirmados por la PDI bajaron 30% respecto de 2025.
    Freddy Mora | Imprimir | 177

    Otras noticias

    PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo interinstitucional
    PDI Maule detiene a 74 personas y fiscaliza a 365 extranjeros en operativo…
    Autoridades del Maule llaman a tomar precauciones ante altas temperaturas pronosticadas para este domingo
    Autoridades del Maule llaman a tomar precauciones ante altas temperaturas…
    Cauquenes: 2 detenidos por abigeato en sector Coronel de Maule
    Cauquenes: 2 detenidos por abigeato en sector Coronel de Maule
    San Javier: cantante Américo es condenado por lesiones menos graves tras agredir a su ex pareja Yamila Reyna
    San Javier: cantante Américo es condenado por lesiones menos graves tras…
    Longaví: realizan misa en memoria del Suboficial Mayor de Carabineros José Matías González
    Longaví: realizan misa en memoria del Suboficial Mayor de Carabineros…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2026 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para