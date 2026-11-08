Policial 08-11-2026

Ministerio de Seguridad: disminuyeron homicidios a 16,7% y el aumento de incautación de drogas supera las 115 toneladas en 2026



Al 25 de octubre, los homicidios consumados registran una disminución de 16,7% respecto de igual período de 2025. En la Región Metropolitana la baja alcanza 21,3%, mientras que Atacama (-52,9%) y Arica y Parinacota (-43,5%) presentan las mayores reducciones porcentuales del país.

“Nos queda un largo camino para seguir recuperando esa tranquilidad que el país perdió, pero vamos con buenas cifras”, señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

En la misma línea, los robos violentos disminuyeron 14,5%, con 12.391 casos menos, explicado principalmente por la baja de los robos con violencia o intimidación (-19,4%) y de los robos violentos de vehículos (-24,6%).

En materia de narcotráfico, entre enero y el 25 de octubre la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería incautaron 115.374,5 kilos de droga, un 57,9% más que en igual período de 2025.

En cuanto a secuestros, el ministro destacó que los casos confirmados por la PDI bajaron 30% respecto de 2025.

