Nacional 30-05-2023

Minsal no descarta adelantar vacaciones de invierno por alta circulación de virus respiratorios

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó este lunes la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno ante la alta circulación de virus respiratorios, asegurando que es una alternativa que no se descarta, pero que, por el momento, sigue siendo analizada.

"Nosotros nunca estamos totalmente cerrados a ninguna alternativa. Seguimos analizando que la condición no es nacional y lo que hay que evaluar si con los recursos que estamos disponiendo, con la reconversión de camas y con el traslado de niños a través de la Unidad de Gestión Crítica, es suficiente para dar respuesta", advirtió la autoridad sanitaria.

Ante ese escenario, Aguilera afirmó que siguen analizando la situación y los posibles aumentos de enfermedades como la influenza que -indicó- "ha aumentado, pero no ha aumentado todavía en forma tan relevante".

"Por lo tanto, es muy importante que la gente vacune a los niños y que nosotros tengamos la red dispuesta para para atenderla", destacó la ministra, que este lunes lideró la cuenta pública participativa del Minsal en la comuna de Alhué.

Debido a esto, el receso escolar sigue programado para las fechas originales entre el 3 y el 14 de julio.

En cuanto a los detalles de la cuenta pública, se informó que los principales puntos del discurso fueron el balance tras la pandemia, el presupuesto de la cartera y las tres prioridades del gobierno en la materia: reducción de las listas de espera, salud mental y reforma de salud.