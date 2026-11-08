Editorial 08-11-2026

Modernización de la salud

Dando cumplimiento a un compromiso suscrito hace algunas sesiones, la Comisión de Salud del Senado realizará mañana lunes 9 de noviembre una sesión especial para recibir el informe final de la “Mesa de Trabajo de Modernización de la Salud en Chile”.

La actividad que se desarrollará en el Congreso Nacional en Santiago entre la 14 y 15.30 horas, contará con la presencia de integrantes de la citada mesa y la ministra de Salud, May Chomali; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Cabe recordar que, en agosto pasado, la Comisión de Salud realizó una sesión especial bajo el lema “¿Hacia dónde va la salud en Chile?: modernización y reformas pendientes”, donde se analizaron brechas estructurales como listas de espera, inequidades territoriales y el fortalecimiento de la prevención.

En la ocasión, se concluyó la necesidad de convocar a una instancia de trabajo para aunar las conclusiones de ese encuentro

También se pidió evaluar la priorización de medicamentos genéricos y bioequivalentes; asegurar la devolución del IVA de los medicamentos; instalar un navegador de fármacos; incluir el gasto de bolsillo de los medicamentos como un factor de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares; y revisar la gobernanza de Fonasa y la dependencia de la subsecretaría de Redes del Minsal.

