jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 11-09-2025
    Multas por botar chicles o colillas superarán los $300 mil: Ñuñoa endurece sanciones contra incivilidades
    Este miércoles el Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó una ordenanza que endurece las sanciones por incivilidades como arrojar chicles o colillas de cigarros en la vía pública, orinar en espacios abiertos y no recoger las heces de mascotas, con multas que pueden llegar hasta las 5 UTM. Fue en la sesión N°26 de la instancia que se celebró hoy que se aprobó una actualización de la ordenanza local que establece multas de hasta 5 UTM (cerca de $346.000) para quienes incurran en actos de incivilidad en el espacio público.
    Según detalló el municipio, entre las conductas sancionadas se encuentran "arrojar chicles o colillas de cigarro en calles y plazas, no recoger las heces de mascotas y orinar en la vía pública, entre otras prácticas que afectan la convivencia y el entorno comunal". El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfatizó en que "queremos que la comuna se sienta respetada. No se trata de perseguir a los vecinos, sino de generar conciencia de que la vía pública es de todos y quienes la ensucian o la dañan afectan la calidad de vida de la comunidad". El jefe comunal agregó que "no vamos a normalizar que se bote basura en las calles o que se ocupen nuestros espacios de manera indebida. El mensaje es simple: en Ñuñoa hay respeto, y quien no cumpla enfrentará sanciones claras".
    Freddy Mora

