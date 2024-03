Editorial 09-03-2024

No a la violencia contra las mujeres

En condiciones de cumplir su trámite de promulgación como ley de la República quedó el proyecto relativo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también conocido como ‘ley integral contra la violencia hacia las mujeres’.



Esto, luego que la Sala del Senado despachara en particular y con votaciones de mayoría, la iniciativa. Posteriormente, la Cámara de Diputadas y Diputados, en su tercer trámite, aprobó los cambios introducidos por el Senado, dejando el texto legal listo para su promulgación, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



Durante el debate del articulado se presentaron una serie de solicitudes de votación separada e indicaciones al texto legal, varias de ellas propuestas por la senadora Luz Ebensperger y que apuntaban a precisar aspectos, tales como, la responsabilidad extracontractual del Estado y la consistencia y coherencia de las políticas en materia de género. En sucesivas votaciones de mayoría, en muchos casos, se mantuvo la redacción propuesta por las comisiones, con algunas excepciones como por ejemplo, en los incisos del artículo 12 relativos a la incorporación de la perspectiva de género en planes de educación, donde no se alcanzó el quórum.



En lo fundamental, el texto apunta a mejorar la fiscalización a las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; fortalecerá el rol de representación jurídica en casos de femicidios o suicidios femicidas.



Por otro lado, se considerará a los niños, niñas y adolescentes como víctimas y no solo testigos de la violencia de género. Además, se crea un sistema de gestión integral de casos que posibilitará tener más información y mejor articulación entre las distintas instituciones que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, además de evitar la revictimización