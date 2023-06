Social 18-06-2023

Nuevas comunas que entregarán alimentos gratuitos conocieron exitosa experiencia piloto implementada en Linares



- Autoridades y representantes de los municipios de Curicó, Molina, San Clemente, Talca, Constitución, San Javier, Parral y Cauquenes, comprobaron en terreno la operatividad y eficacia del Programa EcoMercados Solidarios del FOSIS, que se ampliará pronto a sus territorios gracias a recursos aportados por el Gobierno Regional del Maule



En abril pasado se puso en marcha en Linares el primer EcoMercado Solidario de la Región del Maule, gracias a recursos del Gobierno de Chile a través del FOSIS, siendo ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Linares y favoreciendo en una primera etapa -con la entrega gratuita de alimentos- a 30 hogares con presencia de personas cuidadoras a cargo de enfermos (as) y postrados (as).

Hacia el segundo semestre de este año, los EcoMercados Solidarios se extenderán en el Maule a Curicó, Molina, San Clemente, Talca, Constitución, San Javier, Parral y Cauquenes, gracias a recursos FNDR aportados por el Gobierno Regional del Maule.

Y para conocer in situ el estado del programa y su metodología de trabajo, compartiendo además con profesionales del equipo ejecutor, autoridades y representantes de estas 8 nuevas comunas, acompañadas por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, visitaron el Centro de Acopio y Distribución Gratuita de Alimentos del EcoMercado Solidario de Linares, ubicado en calle Yerbas Buenas.

“Hemos golpeado las puertas del Gobierno Regional y la Gobernadora Cristina Bravo, a través de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ha dispuesto la posibilidad de incrementar este banco público de alimentos a 8 nuevas comunas de la región y a esas 8 nuevas comunas hemos invitado hoy a conocer esta experiencia piloto que, a juicio nuestro, es una experiencia exitosa y que está muy bien catalogada a nivel nacional, y por lo tanto nos merece el máximo orgullo por lo que estamos haciendo hoy día en materia de seguridad alimentaria”, explicó el Director Regional del FOSIS, Patricio Uribe.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, agregó que “tratamos de implementar este proyecto para avanzar en otras 8 comunas y por ello valoramos que los EcoMercados, donde están involucrados los privados, el FOSIS y ahora el Gobierno Regional y nuestros alcaldes, pueda ampliarse y por eso valoramos que hoy nos estén acompañando la Alcaldesa de San Clemente y los representantes de los distintos municipios que serán beneficiados con este programa para llegar a muchas familias más, casi 500 familias que hoy están en una situación económica compleja y a las cuales como Gobierno Regional queremos apoyar”.

Finalmente la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra, indicó que esto permitirá “que una importante cantidad de familias tenga acceso asegurado a una buena cantidad de alimentos. Esto es relevante y está dentro de las políticas de nuestro Gobierno para entregar protección a las familias y que se suma a otros beneficios como es el doble Bono Invierno para adultos mayores, así que agradecemos que el Gobierno Regional esté trabajando muy de la mano con el Gobierno central para poder replicar esta iniciativa que llegará a más de 500 nuevas familias maulinas”.