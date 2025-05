Nacional 31-05-2025

Operación Renta 2025 termina hoy: ¿Qué ocurre si no me llegó la devolución?

Este viernes se paga la última devolución de impuestos en el marco de la Operación Renta 2025. La restitución corresponderá a quienes declararon entre el 29 de abril y el 9 de mayo. Ayer, la Tesorería General de la República (TGR) informó que se realizó un total de pagos por $2,7 billones a 2.791.998 personas naturales y jurídicas. Y que junto con estas se llevaron a cabo retenciones y compensaciones legales a 646.323 contribuyentes por un total de $143.011 millones. Finalizada la Operación Renta, todos los años hay quienes quedan con dudas. A veces, por no haber recibido la devolución. Otras, por las posibilidades que tienen en caso de no haber hecho la declaración. ¿Qué se puede hacer en estos casos?

¿No llegó la devolución? No haber recibido el depósito en el día indicado, puede tener distintas causas, explica Blanca Vives, consultora en tributación y CEO de Potencia Empresas. Existe la posibilidad, señala, de que la devolución no haya sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que podría darse por un "reproceso" de la información. También, indica, puede deberse a "deudas tributarias, de pensión de alimentos o previsionales que fueron compensadas con el monto de la devolución de impuestos". Otra explicación puede estar ligada a un "error en la cuenta bancaria registrada". De ser así, asegura, podría llegar vía cheque. Por último, asevera, la declaración puede haber sido observada o estar en revisión por inconsistencias, "que deberán ser resueltas en el mes de junio vía online". Roberto Carvajal, director Contador Auditor U. Andrés Bello, explica que "si se declaró la renta mediante formulario 22 y se solicitó una devolución de impuesto, y pasados los plazos no se recibió dicha devolución, se debe revisar en la página www.sii.cl el menú".