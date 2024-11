Cultura 15-11-2024

Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares ofrecerá conciertos en Licantén y Teno

Recientemente la Orquesta Sinfónica Juvenil de Linares realizó una exitosa gira por la isla grande de Chiloé donde ofreció conciertos a las comunidades de Ancud, Castro y Chonchi.



Continuando con estas presentaciones, será en esta ocasión la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares la que ofrecerá conciertos en Licantén y en Teno.



El concierto para la comunidad de Licantén será este sábado 16 en la parroquia San Miguel Arcángel, y el concierto en Teno se realizará para la comunidad de Comalle el sábado 23 en la iglesia Santa Begoña.



Tanto la Orquesta Sinfónica Juvenil como la Orquesta Sinfónica Estudiantil dependen de la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares, institución sin fines de lucro, que ya cuenta con 21 años de presencia en la ciudad. Su objetivo es colaborar en el desarrollo de las inquietudes y capacidades de los niños y jóvenes de nuestra provincia.



En sus 21 años de trayectoria, la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares, a través de sus diferentes orquestas, se ha presentado con éxito en las ciudades de Arica, La Serena, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Coronel, Contulmo, Purén, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Chiloé, Punta Arenas y en la mayoría de las comunas de la Región del Maule. Por otra parte, ha organizado varios Campamentos Musicales en la Comuna de Pelluhue y Encuentros Musicales en Linares.



El proyecto musical “Paisajes Sonoros”, que permite hacer realidad esta serie de conciertos gratuitos, es financiado por el Fondo FAE 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



La delegación que se presentará en Licantén y en Teno está integrada por 40 jóvenes músicos pertenecientes a diferentes colegios de Linares y es acompañada por padres que atienden permanentemente las necesidades de los jóvenes.



La directora de la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares, profesora Pamela Villar Pedrol, está feliz con el trabajo de los pequeños. “Los niños tendrán la oportunidad de mostrar todo su talento musical y me asiste la seguridad que brindarán dos hermosos conciertos en que demostrarán todo el trabajo realizado durante el año. Son niños y niñas de entre 6 y 10 años que con esfuerzo y perseverancia todos los fines de semana asisten a sus clases individuales y ensayos de su orquesta. Estos pequeños me enorgullecen y me dan más energía en este hermoso trabajo musical”, indicó.



Los conciertos, además, contarán con la presentación del Grupo Coral que dirige la profesora Pamela Villar Pedrol y de un grupo de ensamble de Percusión Sinfónica que dirige el profesor Gabriel Mitchell Villar.