Editorial 27-02-2024

Otro 27/F pero, ¿Cuánto hemos aprendido?



Si bien han pasado ya 13 años desde el fatídico 27/F; los ecos de lo vivido aquella madrugada aún resuena en las familias afectadas y la comunidad en general.

No es fácil lidiar con ese recuerdo y mucho menos cuando a poco de revivir la fecha, nos invade lo sucedido en la Quinta Región.

Más allá de recordar esta fecha, la pregunta es obvia sobre el cuánto hemos aprendido realmente, y si podemos decir que estamos mejor preparados que hace una década.

Lo cierto es que con la presentación de las acciones judiciales por los planes de emergencia que pudieran estar o no en ejecución se abre automáticamente un nuevo flanco para discernir esta inquietud, donde de prosperar el libelo acusatorio, dará pie a una nueva lucha de trincheras para resolver un tema no menor de prevención en la emergencia.

Y teniendo presente este escenario al pregunta es más que obvia, para saber si al menos en Linares está determinadas las rutas de evacuación o planes y programas establecidos para actuar ante un evento masivo.