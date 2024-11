Opinión 22-11-2024

PARA ACABAR CON EL JUICIO DE LA RAZÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Jaime G. Sanhueza.

periodista



En el vasto teatro de la existencia, la pregunta por el ser resuena como un eco atemporal que atraviesa la historia del pensamiento humano. Martin Heidegger, ese incansable filosofo explorador alemán de la ontología, nos legó una cuestión que sigue siendo tan perturbadora como enigmática: "¿Qué significa ser?"



A pesar de los avances deslumbrantes en la tecnología y el conocimiento, esta pregunta permanece sin respuesta definitiva, un misterio que desafía la razón y la comprensión total. Incluso el mismo Heiddeger no deja tan claro qué es el ser en si, el Dasein ( El Ser ahí) la pregunta por la existencia , antes que el pensar, sigue abierta. ¿Que hace qué algo sea? Perturbador verbo: Ser. ¿Pienso luego existo? o al revés como existo, puedo pensar. De nuevo, que majadero ¿Qué es existir más allá de la obviedad del yo soy?



En nuestra era post moderna, la inteligencia artificial se erige como un monumento al ingenio humano, un logro que transforma el lenguaje en una herramienta de precisión y eficiencia sin precedentes. Sin embargo, para Heidegger, este fenómeno podría ser visto como una expansión de la razón humana, una extensión del pensamiento calculador que, aunque impresionante, aún carece de la capacidad de "pensar" en el sentido más profundo que él propugnaba: el pensar filosóficamente y no calculatoriamente. La IA, con toda su habilidad para procesar y analizar, puede descubrir curas para mil enfermedades, pero sigue siendo incapaz de abordar el abismo ontológico que es el sentido del ser. Por ello para Federic Nietzcheel lenguaje es arbitrario pues indica lo que algo es a partir de atributos que clasifican a los objetos, sin llegar “jamás a la verdad ni a una expresión adecuada”. ¿La IA descubrirá la verdad del ser?



Heidegger nos advertía del peligro de reducir el pensamiento a mera racionalidad técnica, de confundir el uso eficaz del lenguaje con la verdadera meditación sobre nuestra existencia.



La inteligencia artificial, en su esencia, opera dentro de los confines de la lógica y la programación, un sistema cerrado que no puede trascender su propia estructura para preguntar por el ser de manera genuina. Es una herramienta poderosa, sí, pero aún es un reflejo del pensamiento humano más que un verdadero pensador por derecho propio.



La pregunta por el ser sigue siendo un desafío que nos invita a mirar más allá de la superficie de la existencia, hacia las profundidades de lo que significa realmente "ser" en el mundo. En un universo donde la inteligencia artificial puede lograr lo que antes parecía imposible, tal vez sea un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer abiertos, incitándonos a buscar, a cuestionar, a maravillarnos ante la vastedad de lo desconocido. En este sentido, la pregunta de Heidegger sigue viva, incitándonos a reflexionar sobre nuestra esencia y nuestro lugar en el cosmos, más allá del alcance de cualquier máquina o algoritmo.