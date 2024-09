Social 24-09-2024

Pasados los 85, casi un tercio de las personas mayores podría tener Alzheimer





Según la OMS se estima que en el año 2050, 100 millones de personas en el mundo tendrán Alzheimer. Por eso, con el fin de tomar conciencia sobre este tema, cada 21 de septiembre se conmemora el “Día Mundial del Alzheimer”, condición que actualmente afecta a cerca de 200 mil personas en Chile; cifra que, según expertos, crece cada año, entre otros factores, debido al acelerado envejecimiento de la población.



“Después de los 85 años, un tercio de la población podría tener un tipo de demencia, siendo la más frecuente el Alzheimer”, explica el médico geriatra de Fundación Las Rosas, Dr. Alejandro Ceriani. El profesional se detiene en la importancia de capacitar y atender también a quienes están al cuidado de las personas mayores en condición Alzheimer.



“El Alzheimer no solo afecta a quienes lo padecen, sino que también genera una carga significativa en familias y cuidadores; lo que se denomina el Síndrome de Sobrecarga del Cuidador, cuyos síntomas aparecen al verse sobrepasados por la situación. Entre ellos están la ansiedad, la desesperanza, la depresión o la sensación de incertidumbre” explica el especialista de Fundación Las Rosas.



“Para prevenir esto, la responsabilidad del cuidado no puede caer en los hombros de una sola persona, que generalmente es un familiar directo, especialmente mujeres. Debe existir una red formal e informal de cuidado. Se deben buscar instancias de capacitación”, añade.



En el caso de los cuidadores, resulta clave desarrollar actividades de autocuidado, como terapias psicológicas, actividades recreativas y mantener adecuados períodos de sueño y descanso, entre otras. “También se deben conocer los efectos psicológicos y conductuales que puede producir el Alzheimer en una persona y que no se limitan solo a perder la memoria u olvidar, como comúnmente se cree. Pueden surgir otras reacciones como agresividad, agitación, deshinibición, euforia, delirios o alucinaciones. Es fundamental educar al que cuida en conocer estos tipos de trastornos y entregarles lineamientos y estrategias para enfrentarlos con empatía y tranquilidad”, afirma el doctor Ceriani.