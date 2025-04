Opinión 16-04-2025

Pascua, una cruz - ¡un amor!



Peter Kujala



Llevó su cruz hasta el Calvario, la abrazó. Ya azotado por los romanos, se dejó clavar, colgar de esta cruz. Sus seres queridos huyeron, le abandonaron en la hora de la prueba, los enemigos se burlaron donde sangraba, el sufrimiento les miró y dijo "¡Padre, perdónalos!".



¿Qué es esto, cómo es posible un amor tan sacrificado? Este Jesús, que se convirtió en el nombre más famoso del mundo, y cuyo nacimiento marca el comienzo de nuestra era calendárica y cuyo libro, la Biblia se convirtió en el más leído. La respuesta sólo puede encontrarse en ese mismo libro, donde dice: "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna". Así que nos amó a cada uno de nosotros con el propósito de salvarnos para la vida eterna.



La muerte está cien por cien garantizada para todos, nadie escapa. Pero, se dice que este Jesús que también murió en la cruz venció a la muerte y resucitó al tercer día. Creo que necesitamos una explicación aquí, ¿cómo es esto posible? Encontramos la respuesta en la Biblia otra vez. Dice que "la paga del pecado es muerte", y que Jesús como Hijo de Dios vivió una vida sin pecado, y por lo tanto la muerte no pudo retenerlo.

Ahora sabemos que las personas corrientes pecamos todos los días. Calumniamos, mentimos, explotamos, odiamos y nos tratamos sin amor, etc. La lista es tan interminable como este amor de Jesús por nosotros cuando asume todos nuestros miles de millones de pecados en la cruz, como un imán gigante. Y ante Dios Padre, dice por tanto "¡Perdónalos!", y qué podía hacer entonces Dios sino simplemente perdonarnos cuando nuestros pecados han sido eliminados en la cruz. Mediante este perdón y liberación del pecado, se ha abierto de repente el camino hacia la vida eterna, cuando la muerte perdió su derecho a retenernos.



La mayor pregunta y temor de todo corazón humano, ¿es probablemente "la muerte"? ¿Debemos dejar de existir como si nunca hubiéramos existido, un punto que se desvanece, desvanecerse en la nada? El que venció a la muerte responde con un sacrificial y lleno de amor "No, cree en Mí y vivirás", porque como dice finalmente la Biblia: "¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero, ¡gracias a Dios! Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo". El amor en la cruz ha hablado, ¿podemos ignorar y precipitarnos en el vacío sin sentido de la tumba y la muerte, o elegimos creer y regocijarnos en un maravilloso futuro eterno con el príncipe de la Vida, Jesucristo?