sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 09-08-2025
    Paulina de Allende-Salazar sufre revés judicial: Mega logró revertir millonaria indemnización por despido
    La periodista Paulina de Allende-Salazar sufrió un duro golpe judicial en medio de la demanda contra Mega por su despido.
    Si bien, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló a favor de la comunicadora, sentenciando al canal a pagar $260 millones de indemnización y pedir disculpas públicas, un recurso de nulidad revirtió la resolución, reportó El Filtrador.
    De esta forma, la sentencia quedó invalidada y la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que la estación televisiva deberá pagar un total de $78 millones a la profesional.
    Este nuevo monto incluye: $3,2 millones por indemnización sustitutiva, $6,4 millones por años de servicio, $5,1 millones por recargo legal y $63,7 millones como indemnización adicional.
    Asimismo, el citado medio señaló que el tribunal rechazó la solicitud de indemnización convencional pactada en la cláusula 10 del contrato de trabajo de la comunicadora, señalando en el fallo que esta indemnización no es "a todo evento" y que la declaración de un despido lesivo no permite establecer que fue por "necesidades de la empresa".
