Policial 07-10-2025

PDI detuvo a menor de edad formalizado por robo de vehículo de aplicación en Talca



Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Talca, en conjunto del Ministerio Público, iniciaron un proceso investigativo por el delito de robo con intimidación, el cual se origina el 30 de septiembre, en horas de la noche, mientras la víctima transitaba por el sector norte de la ciudad en su vehículo que utiliza como transporte de pasajeros de aplicación, tomando a dos personas, quienes al finalizar el recorrido proceden a sustraer su automóvil a través de la intimidación con un arma aparentemente de fuego, huyendo del lugar. Posteriormente, al día siguiente, alrededor del mediodía, el vehículo fue encontrado incendiándose en el sector norte de la ciudad.

“Con la información reunida, los detectives de la brigada especializada realizaron diversas dirigencias y análisis de redes sociales, logrando individualizar a una de las personas involucradas en el robo y en el aparente incendio del vehículo, gestionando con el Juzgado de Garantía de Talca, a través del Ministerio Público, la orden de detención respectiva, la cual se materializó el día 3 de octubre de 2025, en horas de la madrugada, logrando la detención de una persona de sexo masculino de 17 años de edad, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de esta ciudad para su control de detención”, informó el comisario Gustavo Troncoso, jefe Biro Talca.

Finalmente y tras la audiencia de control y formalización, la fiscalía solicitó la medida cautelar de internación provisoria en contra del imputado, lo que fue otorgado por el tribunal, fijando un plazo de 3 meses de investigación.



