Crónica 31-12-2022

Pesimismo dominó la percepción económica de empresarios y consumidores maulinos en 2022





Pesimismo es la percepción que dominó tanto a empresarios como consumidores en la Región del Maule durante el año 2022 y que se reflejó en los indicadores mensuales elaborados por la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile que, con apoyo de instituciones como la Asociación de Industriales del Centro (ASICENT) y metodología de la Universidad del Desarrollo, indagó en los niveles de confianza respecto del estado actual de la economía y sus proyecciones.

En este contexto, tanto el Índice de Confianza Empresarial (ICE) del Maule como el Índice de Percepción del Consumidor (IPeCo) estuvieron dominados por percepciones negativas, con distintos matices. Incluso, ambos indicadores alcanzaron sus peores niveles en el tiempo que se lleva realizando estas mediciones, situándose el ICE en nivel “pesimista” en los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre, mientras que el IPeCo alcanzó el nivel “muy pesimista” en los meses de agosto y septiembre.

Ambos indicadores, además, salvo pequeñas excepciones durante el año, fueron registrando caídas sucesivas en las percepciones, lo que queda demostrado en que en el caso del ICE su evolución fue de “levemente pesimista” en la medición de enero a “pesimista” en noviembre. En tanto, el IPeCo partió el año con “levemente optimista” para pasar a “moderadamente pesimista” en noviembre. Aún falta el registro de diciembre, pero desde la Universidad Autónoma de Chile indicaron que la medición no debiera registrar mayores variaciones dada la evolución de ambos indicadores, que han sido muy consistentes con los datos que está arrojando la economía en materia de empleo, inversión o inflación, por ejemplo, tanto a mediano como a largo plazo.

“Respecto del Índice de Percepción del Consumidor, creo que va a haber una mirada donde se va a mantener la situación de pesimismo que hemos ido observando a lo largo de todo el año y probablemente en 2023 tendamos a ver una situación no muy diferente, debido a que la tasa de desempleo debería ir revelando en mayor cuantía la situación de estancamiento económico y es probable que ahí observemos una profundización de una percepción de un escenario no tan auspicioso. En el caso de los empresarios, sin duda que las proyecciones que se hacen para 2023 para la economía nacional son bastante contundentes respecto de que la economía va a tener una contracción y, probablemente, el gran desafío a enfrentar será la inflación, o sea, cómo finalmente se comporta este fenómeno del incremento en los precios y si efectivamente empieza a ceder en la medida en que el Banco Central espera para poder ir poco a poco dando cierta holgura a la política fiscal. Esto es muy importante tanto para los empresarios como para los consumidores porque impacta las tasas de



interés, los patrones de consumo, el comportamiento de la inversión y finalmente vamos a ver que, sin duda, lo que se avizora en el horizonte para 2023 es un escenario mucho más complejo que el que vivimos hoy y eso redundará en percepciones menos auspiciosas que las que hemos observado durante 2022”, analizó la vicedecana de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, Jennifer Rivera.