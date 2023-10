Política 31-10-2023

Piden crear Subsecretaria de la Persona Mayor y Personas con Discapacidad



La Sala de la Cámara aprobó la resolución 630. El objetivo es solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca la creación de una Subsecretaría de la Persona Mayor y Personas con Discapacidad. La idea es que esta sea dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El documento describe que la organización estructural del Estado no ha logrado representar y planificar debidamente las necesidades de estos grupos objetivos. De ese modo, es evidente que ambos conjuntos requieren por parte del Estado la creación de un organismo público que pueda coordinar con eficiencia las acciones destinadas a favor de las personas mayores y personas con discapacidad.

En ese contexto, la creación de una nueva subsecretaria de las personas mayores y personas con discapacidad presentaría un gran avance en la materia. Esto, debido a que dotaría al actual sistema de un ente planificador y coordinador que abarcaría un gran conjunto de apremios y demandas de un porcentaje elevado de la población del país.

Según el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas, realizado el año 2022, el porcentaje de personas de 60 años y más que vive en Chile, respecto a la población total, es de 18,1%. Y se espera que, en 2050, las personas mayores equivalgan al 32,1% de la población.

Por su parte, las personas con discapacidad en Chile corresponden a un total de 2.836.818. No obstante, este dato entregado por el segundo estudio nacional de la discapacidad posee una desactualización de 7 años. Lamentablemente, hasta la fecha, no se registra otro catastro que oficialice y proporcione nuevos antecedentes.