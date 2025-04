Cultura 04-04-2025

Poeta linarense Antonio Lagos presenta su nuevo libro “La poesía nuestra de cada día”

Hoy viernes 4 de abril a las 19:00 horas en el Salón Auditórium de la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Francisco Mesa Seco” de Linares, se llevará a efecto la Ceremonia de Presentación del Libro “La poesía nuestra de cada día”, del poeta Antonio Lagos.

La presentación del libro estará cargo de Bárbara Lagos Orellana, Sicóloga de la Universidad de Talca, y estudiosa de la poesía de Antonio Lagos, su padre, y que, en parte de su análisis señala:



A propósito de “La poesía nuestra de cada día”



- ¿Adónde vas cantando como uno más de la jauría hambrienta? -

Me preguntó mi padre, con los ojos entelados

de no verme nunca más.

-Deshecho sobre un país- le dije.

Con este verso, bañado de pregunta y respuesta, emprende su andar el texto que da vida al nuevo libro que, hoy nos presenta Antonio Lagos, bajo el título “La poesía nuestra de cada día”.

Verso inicial del poema “Partida”, fracción del Prólogo o presentación del texto, enunciado contenido en tres poemas, que, de inmediato, nos entrega luces, sobre el curso que llevan las palabras en su quehacer poético. Un partir, que, en realidad, no lo lleva hacía ningún otro lugar, que no sea el lugar en el que siempre se ha batido, que es su país, señalando que su país es todo el mundo, y, que todo el mundo es su país. El barrio o la calle, es su país, lo mismo que, la esquina de la cuadra, el bar de la vuelta, o el patio de la casa, es su país…

(Fragmento Presentación del Libro a cargo de Bárbara Lagos).

Así también, en lo que refiere a la parte artística, se contará con la participación del connotado músico (baterista) Marcelo Oróstica Villalobos, quien ha preparado un trabajo creado especialmente para esta oportunidad, que, desde la percusión musical acompañará la presentación y lectura poética de Antonio Lagos.

Finalmente, la Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Mesa Seco de Linares, invita a toda la comunidad, jóvenes y adultos, que gusta de la poesía a asistir y participar de esta interesante actividad cultural.