Editorial 29-03-2025

Premio Nacional de Literatura

En condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que busca otorgar anualmente el Premio Nacional de Literatura, alternándolo por año entre el género narrativa y poesía. Esto, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa con 30 votos a favor, 1 en contra y una abstención.



Cabe recordar que este proyecto fue presentado por el Ejecutivo y modifica la ley que regula el otorgamiento de los premios nacionales, para que el galardón de Literatura sea entregado cada año y no de manera bianual como ocurre hasta ahora.



Hubo coincidencia en que Chile ha aportado al mundo literario con destacados escritores y escritoras y con dos Premios Nobel de Literatura, por lo que la dimensión de la literatura chilena tiene una influencia no solo global, sino que también local.



Se señaló que ha habido destacados autores que han fallecido sin ninguna distinción nacional, pese a ser reconocidos internacionalmente. En tal sentido, manifestaron que, al anualizar dicho galardón, existen posibilidades de hacer los reconocimientos necesarios.



No obstante, un senador planteó que entregar dicho premio de manera anual podría producir una suerte de discriminación entre los otros premios nacionales que se entregan cada dos años.



También se aprovechó la oportunidad para destacar que este año se cumplen 80 años desde que Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura.



Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Carolina Arredondo, explicó que con este proyecto se está volviendo el reconocimiento a su origen cuando fue creado el premio nacional de literatura, que se entregaba una vez al año.