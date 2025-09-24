Hoy
miércoles 24 de septiembre del 2025
Política 24-09-2025
Presentan lista de la Unidad por Chile en el Maule
El Servel entregó el Boletín final con las letras de listas y números que se asignaron a los diferentes candidatos y candidatas tanto al Senado como a la Cámara con las respectivas listas de los diferentes pactos.
En el caso del Maule, la única senadora oficialista de la región, Paulina Vodanovic, encabeza la lista de la Unidad por Chile de cara a la elección del próximo 16 de noviembre con el número C-16.
La presidenta del Partido Socialista de Chile, agregó que han sido dos años y medio muy intensos en el Maule, de trabajo conjunto con las 30 comunas de manera transversal, sin distinciones políticas y eso la gente lo ha valorado. La Unidad por el Maule mejor y la Unidad por Chile, es lo que me motiva y motiva a los vecinos y vecinas de la región, que han expresado su cariño y apoyo a las luchas por el Maule que seguiremos dando desde el Parlamento”.
Freddy Mora | Imprimir | 42
Otras noticias
Avanzan conversaciones sobre prórroga del Plan de Emergencia Habitacional
Invitan a profesores de todo el país a participar en la construcción…
Municipios rurales de Maule, Ñuble y Biobío se unen en Cauquenes contra…
Senadora Vodanovic (PS) llegará hasta Interior y Vivienda para acelerar…
Diputada Veloso (Ind-PR) exige soluciones para damnificados tras tornado…