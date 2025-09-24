miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 24-09-2025
    Presentan lista de la Unidad por Chile en el Maule
    El Servel entregó el Boletín final con las letras de listas y números que se asignaron a los diferentes candidatos y candidatas tanto al Senado como a la Cámara con las respectivas listas de los diferentes pactos.
    En el caso del Maule, la única senadora oficialista de la región, Paulina Vodanovic, encabeza la lista de la Unidad por Chile de cara a la elección del próximo 16 de noviembre con el número C-16.
    La presidenta del Partido Socialista de Chile, agregó que han sido dos años y medio muy intensos en el Maule, de trabajo conjunto con las 30 comunas de manera transversal, sin distinciones políticas y eso la gente lo ha valorado. La Unidad por el Maule mejor y la Unidad por Chile, es lo que me motiva y motiva a los vecinos y vecinas de la región, que han expresado su cariño y apoyo a las luchas por el Maule que seguiremos dando desde el Parlamento”.
    Freddy Mora

    Diario El Heraldo
