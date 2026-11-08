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    Opinión 08-11-2026
    Primavera: paseos y riesgo de parásitos
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    Primavera: paseos y riesgo de parásitos
    Mario Morales Director Carrera de Medicina Veterinaria Universidad de Las Américas, Sede Concepción

    A medida que suben las temperaturas, también aumentan los riesgos asociados a la presencia de parásitos que pueden afectar la salud de las mascotas. La primavera marca el inicio de la temporada de mayor actividad de pulgas, garrapatas, gusanos intestinales y otros agentes externos que logran comprometer su bienestar.
    Estos organismos prosperan en ambientes cálidos y húmedos. Con la llegada de la primavera, incrementa la temperatura del suelo y los niveles de humedad, condiciones que aceleran sus ciclos de vida. Por ello, sin medidas preventivas o una intervención temprana, las mascotas pueden infectarse con rapidez y desarrollar graves problemas de salud.
    Entre los agentes más comunes durante esta época en perros y gatos, se encuentran las pulgas, que provocan picazón, infecciones cutáneas y transmiten otros organismos, como las tenias. También están las garrapatas, capaces de propagar enfermedades como la anaplasmosis y la ehrlichiosis, además de los gusanos intestinales que pueden ocasionar diversos problemas de salud y pérdida de peso.
    Los animales tienden a entrar en contacto con pulgas y garrapatas durante paseos, juegos al aire libre o al relacionarse con animales infectados. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el rascado constante, la caída del pelo y la irritación de la piel. En el caso de las infecciones intestinales, puede presentarse diarrea, vómitos, letargo, pérdida de peso y distensión abdominal.
    Para prevenir estas afecciones en perros y gatos, se recomienda revisar sus heces para detectar posibles signos de infestación e inspeccionar su cuerpo después de las actividades al aire libre. Asimismo, es importante utilizar productos antiparasitarios, disponibles en presentaciones orales, tópicas o en collar, siempre previa evaluación de un médico veterinario.

    Freddy Mora | Imprimir | 235

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