Policial 05-09-2025

Prisión preventiva para femicida que atacó a su ex pareja en su lugar de trabajo en Talca



Con la imputación de las agravantes de alevosía, ensañamiento y premeditación, fue formalizado Humberto Alejandro Pernía Rodríguez, de 52 años, quien el mediodía del sábado 30 de agosto dio muerte a su expareja, Daymari Nalief Toledo Castillo, de 45 años, en pleno centro de la capital maulina.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba trabajando en un local del strip center Brisas del Centro. En momentos en que atendía a una persona, el imputado llegó al lugar y, premunido de un cuchillo, la siguió hasta una bodega donde comenzó a atacarla, propinándole 27 puñaladas. A raíz de las heridas, la mujer falleció en el lugar, mientras que el agresor, que se autoinfirió lesiones, fue detenido por Carabineros y trasladado al Hospital Regional, fuera de riesgo vital.

Al sitio del suceso acudió la fiscal Bárbara Contreras, quien instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. Se estableció que víctima e imputado, ambos de nacionalidad venezolana, tenían tres hijos en común.

Las diligencias investigativas incluyeron la revisión de cámaras de seguridad del local, mediante las cuales se confirmó la autoría del imputado, quien fue considerado en la audiencia como un peligro para la seguridad de la sociedad, quedando en prisión preventiva.

El plazo de investigación fue fijado en tres meses.

