Crónica 27-07-2023

Profesores de Linares se sumaron a manifestación nacional del gremio

Aunque no en forma masiva como en otras oportunidades, pero de igual manera el gremio del magisterio local marchó por el sector céntrico de Linares y se sumó al llamado a la movilización nacional por 24 horas que realizó el Colegio de Profesores.

Algunos de los puntos del petitorio tienen que ver con la reparación de la Deuda Histórica, para que miles de profesoras que educaron a Chile por fin tengan justicia, además de un plan concreto para enfrentar la violencia escolar y así lograr una convivencia sana que permita el aprendizaje en escuelas y liceos, y solución a los Servicios Locales de Educación Pública, que han generado preocupación en el profesorado.

En la oportunidad, los dirigentes locales señalaron que “no basta con que el gobierno muestre disposición de diálogo, si no hay soluciones concretas. El cansancio del profesorado es por lo mismo, porque no hay soluciones a los muchos problemas que hemos planteado y que afectan nuestro trabajo, a nuestros niños, niñas y adolescentes y a las comunidades escolares”.

La manifestación de ayer fue de 24 horas a nivel nacional, que es en el marco de una movilización ascendente. De no haber soluciones, para el 2 y 3 agosto está anunciado un paro de 48 horas.