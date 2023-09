Nacional 20-09-2023

Proveedores de la Industria de la Salud advierten de posible desabastecimiento ante caída hace siete días de Mercado Público

Se siguen sumando voces que manifiestan su preocupación ante la caída de la plataforma de ChileCompra que lleva siete días sin disponibilidad producto de un problema de ciberseguridad del proveedor IFX Networks. El problema afecta a todos su clientes en Latinoamérica y particularmente a Chile, en el sitio del Mercado Público.

l respecto, desde ChileCompra expresaron a través de su cuenta de "X" (ex Twitter), que "desde el 12 de septiembre seguimos trabajando para levantar el sitio de contingencia de la plataforma Mercado Público, que no se encuentra disponible tras el ciberataque que afectó a la empresa proveedora". Es por esta razón que desde la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) expresaron su inquietud y aseguraron sentirse "impotentes y de brazos cruzados". Así, los proveedores de la industria de la salud señalaron que apenas tuvieron conocimiento de la situación, tomaron contacto con las autoridades a cargo del sistema de compras públicas. Por eso es que se reunieron con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, "para recabar antecedentes y obtener respuesta de lo ocurrido y cómo se estaba abordando el tema para volver a habilitar la plataforma". "Lamentablemente las respuestas han sido escuetas y muy generales, porque ya se sabe el origen del inconveniente, pero no existe claridad de cuándo se va a reponer el sitio ni cuándo se retomará el proceso de licitaciones, ya que cada día que pasa se van atrasando y provocando un perjuicio significativo a las pymes proveedoras del Estado", afirmó Eduardo Del Solar, director ejecutivo de APIS. Para el representante gremial ha habido un grado de desidia importante del Ejecutivo en esta materia, "porque a nuestro entender no le han dado la importancia y urgencia que tiene restablecer el portal, considerando que de ello dependen las adquisiciones del Estado en diferentes ámbitos, donde la salud es uno de los más sensibles". Incluso, Del Solar advirtió que "si el sistema no se habilita a la brevedad, puede comenzar a haber desabastecimiento de dispositivos médicos en los recintos de salud, porque llegará un momento en que se queden sin stock, con lo grave que sería si se concreta esa situación".