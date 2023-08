Nacional 09-08-2023

Proyectos de ley buscan terminar con la discriminación a sobrevivientes de cáncer

En la Comisión de Salud del Senado y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados se presentaron sendos proyectos de ley que buscan eliminar la discriminación a sobrevivientes del cáncer en aseguradoras, bancos e isapres.

Tras superar esta enfermedad, muchos pacientes se encuentran con barreras -explícitas o no- para solicitar créditos hipotecarios, créditos de consumo, contratar seguros de vida y hasta cambiarse de isapre debido a su historial clínico "manchado".

"OLVIDO ONCOLÓGICO"

Por esta razón, el senador Matías Walker (Demócratas) presentó una iniciativa que consagra el "derecho al olvido oncológico", mediante la cual busca dejar nulas las cláusulas de exclusión, de renuncias y sobre primas; prohibir la solicitud de información oncológica tras cinco años de remisión de la enfermedad, y establecer sanciones a las aseguradoras que no cumplan lo estipulado en este cuerpo legal.

El objetivo es que, "después que han transcurrido cinco años desde el término del tratamiento por un cáncer, los pacientes que finalmente han sido dados de alta no sean nunca más objeto de discriminación, ya sea, en una compañía de seguro, en una isapre o en los efectos de pedir un crédito hipotecario", explicó el senador Walker.

Por otro lado, en la Comisión de Economía de la Cámara Baja se presentó un proyecto similar, pero que plantea el olvido oncológico después de tres años de la remisión de la enfermedad.