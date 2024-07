Nacional 25-07-2024

¿Qué hará Codelco?: Megaproyecto de US$7.500 millones en mina El Abra abre un nuevo frente para la estatal

Codelco y Freeport-McMoRan son los dos principales productores de cobre a nivel mundial. Ambos están asociados en El Abra, faena ubicada a 75 kilómetros de Calama. Allí, la estatal tiene el 49% de la propiedad, mientras que la privada el 51%. Ayer, Freeport comunicó que terminó el estudio de prefactibilidad y que considera iniciar la tramitación ambiental de un megaproyecto de ampliación para 2025. Esto, con una inversión de alrededor de US$7.500 millones.

La millonaria cifra contemplaría la construcción de una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de impulsión del recurso hídrico. Podría, además, convertirse en la segunda mayor de la historia en la minería nacional, solo detrás de Quebrada Blanca 2 -de la canadiende Teck- que inicialmente estimaba desembolsos por US$ 5 mil millones, pero cuyos sobrecostos elevaron la suma a US$ 8.600 millones. ¿El problema para Codelco? Para mantener su participación del 49% y que no se diluya la estatal tendría que aportar un financiamiento de unos US$ 3.675 millones del total de la inversión. Esto, en medio del difícil escenario que enfrentan sus finanzas. Y es que la cuprífera tuvo pérdidas por US$591 millones en 2023.