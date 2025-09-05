viernes 05 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 05-09-2025
    Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red de bots
    Publicidad 12
    De profesión periodista, con amplia trayectoria en medios de comunicación y en comunicación estratégica en el sector privado. Ese es el currículum de Patricio Góngora Torreblanca, ahora exdirectivo de Canal 13, quien fue vinculado con una red de cuentas "bots" para desprestigiar a rivales políticos de José Antonio Kast (Republicano). El hecho se reveló en un reportaje de Chilevisión Noticias que investigó cuentas de redes sociales detrás de discursos de odio y desinformación contra las candidaturas de Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).
    El reporte mencionó la cuenta de "Patitoo_Verde" en X, que funcionaría como el líder de una "granja de bots" que ordena ataques contra Jara y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta fue vinculada a un miembro "del directorio de Canal 13", que correspondería a Patricio Góngora. Se llegó a esta conclusión luego de que "Patitoo_Verde" comentara en X una publicación de Enel, donde denunció un corte de luz indicando su dirección, que según se investigó, corresponde al domicilio de Góngora.

    Freddy Mora | Imprimir | 75

    Otras noticias

    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional…
    Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores se declaran en alerta
    Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores…
    Proyecto de eutanasia entra en su recta final: Familia de joven que pidió morir expuso ante senadores
    Proyecto de eutanasia entra en su recta final: Familia de joven que pidió…
    Fallece monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua, a los 85 años
    Fallece monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua, a los 85…
    Chile oficializa el Día Nacional de los Glaciares:
    Chile oficializa el Día Nacional de los Glaciares:
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para