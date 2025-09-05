Nacional 05-09-2025

Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red de bots

De profesión periodista, con amplia trayectoria en medios de comunicación y en comunicación estratégica en el sector privado. Ese es el currículum de Patricio Góngora Torreblanca, ahora exdirectivo de Canal 13, quien fue vinculado con una red de cuentas "bots" para desprestigiar a rivales políticos de José Antonio Kast (Republicano). El hecho se reveló en un reportaje de Chilevisión Noticias que investigó cuentas de redes sociales detrás de discursos de odio y desinformación contra las candidaturas de Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).

El reporte mencionó la cuenta de "Patitoo_Verde" en X, que funcionaría como el líder de una "granja de bots" que ordena ataques contra Jara y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta fue vinculada a un miembro "del directorio de Canal 13", que correspondería a Patricio Góngora. Se llegó a esta conclusión luego de que "Patitoo_Verde" comentara en X una publicación de Enel, donde denunció un corte de luz indicando su dirección, que según se investigó, corresponde al domicilio de Góngora.



