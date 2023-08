Política 13-08-2023

Reacciones en el Maule a renuncia de Ministro Giorgio Jackson

Reacciones en el Maule surgieron tras la salida del gabinete, la noche del viernes, del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego de una reunión con el Presidente Gabriel Boric y después de semanas de presiones, especialmente desde la oposición y del anuncio de una acusación constitucional en su contra, del Partido Republicano, por su eventual responsabilidad en el denominado caso Convenio.

“… Chile está cansado que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones, en la reforma necesaria para tener un sistema de cuidados y poder avanzar en la reducción de la lista de espera, de los temas de seguridad que obviamente requieren más recursos“, declaró luego del encuentro con el Primer Mandatario.

Entre las reacciones conocidas, surgió la de la senadora por el Maule y presidenta del P. Socialista, Paulina Vodanovic, quien indicó que “la política es de gestos y valoramos el del ex ministro Jackson y esperamos que ahora, podamos avanzar en los problemas que aquejan al país, como pensiones y pacto social que condicionaron”.

En tanto la diputada por el Maule Sur, Paula Labra (Ind-RN), señaló en sus redes sociales que “estamos viviendo una de las peores crisis de corrupción, una maquinaria instalada en el Gobierno y el partido Revolución Democrática… ¿Giorgio Jackson renuncia por nobleza al país? Esperemos que su amigo, Presidente Gabriel Boric, no termine reubicándolo nuevamente en un importante cargo en el Gobierno”.

También la diputada por el Maule Norte, Mercedes Bulnes, integrante de la Comisión del Caso Convenios, quien explicó que “es un acto de patriotismo y de generosidad el de Giorgio Jackson al renunciar indeclinablemente a su cargo de Ministro de Desarrollo Social. La derecha ya no tiene más pretextos para seguir frenando por una parte la reforma de pensiones que el país tanto necesita y por otra parte el pacto fiscal…”.