Crónica 06-08-2025

Reforma de Pensiones: Seremi del Trabajo del Maule refuerza llamado a informarse sobre nueva cotización del empleador

La seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Maribel Torrealba Retamal, informó que a partir de las remuneraciones correspondientes al mes de agosto de 2025, comenzará a regir la nueva cotización previsional del 1% a cargo de los empleadores, como parte de la implementación de la Reforma a las Pensiones impulsada por el Presidente Gabriel Boric y aprobada por el Congreso Nacional en marzo de este año.

“Esta nueva cotización representa un cambio estructural en el sistema previsional chileno, orientado a fortalecer la seguridad social con mayor solidaridad y equidad, y a corregir desigualdades históricas, como las que han afectado a mujeres y a quienes han cotizado durante largos años sin recibir un beneficio proporcional”, indicó la seremi Torrealba.

El 1% adicional será declarado y pagado por los empleadores a través de los canales habituales, como la plataforma Previred, junto a las cotizaciones obligatorias. No implica nuevos trámites y no afecta el sueldo líquido de los trabajadores.

CALENDARIO Y PLAZOS

Esta cotización se implementará gradualmente hasta alcanzar un 7% en 2033.

La primera declaración y pago del 1% debe realizarse hasta el 13 de septiembre de 2025, correspondiente a las remuneraciones de agosto.

En caso de no cumplir con los plazos, se aplicarán las mismas multas e intereses que actualmente rigen para el no pago de cotizaciones previsionales.