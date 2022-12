Opinión 23-12-2022

Reforma Previsional: no todo lo que brilla es oro



Laura Quitral

Jefa disciplinar de Contabilidad

Escuela de Administración de Instituto Profesional IACC



Un sistema de pensiones mixto presentó el gobierno y que plantea como principal objetivo reconocer el esfuerzo individual y garantizar mejores pensiones. Para ello deja abierta la posibilidad de que las personas opten entre entidades privadas y una pública que invertirán sus ahorros previsionales.

A mi entender todo parece estar dentro de los cánones de la justicia administrativa, hasta que nos encontramos con la presencia de un factor clave: el esquema de inversión de fondos generacionales que, a diferencia del antiguo sistema, actúa en función del ciclo de vida de las personas, es decir, ya no se requiere de un asesor financiero.

La primera pegunta salta a la vista ¿cómo se determinan las necesidades por edad? Y más complejo aún ¿Quién está capacitado para hacerlo? Sea cual sea la respuesta que tengan las autoridades, la libertad de elegir está acotada: solo puede escoger entre las opciones que le correspondan.

También el gobierno propone un aumento de cotización de 6% con cargo al empleador, como señala el informe que acompaña a la reforma previsional. Si bien los argumentos son de peso, pues incrementaría el ahorro de la economía y, con ello, la inversión y el stock de capital, ¿Qué pasará con las PYMES?

De nuevo quedamos en ascuas si pensamos en que encarecer las cotizaciones al dueño o dueña de una pequeña empresa obviamente terminará por imponerle una carga que puede llevarle a cerrar su negocio.

No discuto el valor de la reforma de pensiones impulsada por el gobierno, sino que pienso en el correcto funcionamiento de la administración pública y para ello no debe pasar a llevar los derechos de quienes se propone defender.

Según los argumentos entregados al presentar este proyecto de ley, las autoridades señalan en el informe entregado a la Cámara de Diputados que “construimos considerando los sistemas de pensiones predominantes en la OCDE”. Nuevamente surgen dudas ¿Son aplicables a Chile los modelos de México o del Reino Unido, pues ambos países pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico?

En todo caso, afortunadamente se propone una reforma gradual -en 6 años- lo que permitiría arreglar en el camino las dudas como las que aquí menciono. Por lo pronto, hay que valorar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la disminución de costos por comisiones en el manejo de los fondos de pensiones. Pero aún quedan temas por resolver.