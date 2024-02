Policial 28-02-2024

Refuerzan búsqueda de Carlos Varas en precordillera de Linares



La Fiscal Jefe de Linares, carola D` Agostini, se refirió a las indagaciones que buscan dar con el paradero de Carlos Varas Jammet, adulto mayor de 73 años de quien se perdió todo rastro el pasado 23 de enero desde el callejón Las Cruces, sector Roblería, precordillera de Linares.

Vecinos, lugareños e instituciones ligadas a efectuar labores de búsqueda y rescate han peinado la zona para obtener alguna pista, pero hasta ahora no hay resultados favorables.

Consultada sobre las coordinaciones establecidas en estos trabajos, la Fiscal Jefe Carola D’ Agostinni, indicó que “preliminarmente se comenzó a través de la Fiscalía de Flagrancia la denuncia el encargo y la búsqueda con la ayuda del GOPE e carabineros de Talca, diligencias que lamentablemente no tuvieron mayores resultados. Por lo mismo se solicitó la intervención de la Brigada de Homicidios con la finalidad de obtener una línea investigativa diferentes para tratar de ubicarlo de acuerdo a los movimientos que habitualmente hacía esta persona, donde podría ser habido. En eso estamos trabajando ahora”.

Paralelamente y de acuerdo a que no hay avances significativos, agregó que “se ha solicitado colaboración al Ejército, a ONGS, y todo esto se está coordinando a través de la brigada de homicidios. Hasta el momento no hemos tenido resultado pero las búsquedas siguen”.

Se espera que en los próximos días la familia se reúna con el Ministerio Público para conocer de primera fuente como se ha desarrollado hasta ahora la búsqueda.