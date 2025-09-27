Policial 27-09-2025

Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas de CONAF

En el contexto de un trabajo colaborativo entre las instituciones, en este caso Carabineros de Chile, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es que los funcionarios de la Sección Criminalística LABOCAR Talca, gestionaron y realizaron capacitaciones a los Jefes de Brigadas de CONAF en la Región del Maule.

Esta es una iniciativa, que se orientó en revelar la importancia del trabajo colaborativo entre los organismos intervinientes en los procesos investigativos de incendios forestales, así como también a reforzar la metodología de trabajo en el sitio del suceso, las que se llevaron a cabo en las comunas de Hualañé y Cauquenes, contando con la participación de peritos expositores de la Sección Criminalística LABOCAR Talca, junto a profesionales de la Fiscalía Regional del Maule y de la policía de Investigaciones de Chile (PDI); quienes abordaron temáticas propias de sus respectivas áreas de competencia, con el propósito de fortalecer el desempeño de los asistentes.

En total, 44 funcionarios participaron en estas dos jornadas de capacitación realizadas en la Región del Maule; instancia basada en el compromiso de la Institución con las instituciones y la comunidad, a fin de optimizar la fiscalización, medidas de seguridad preventivas y los cursos de acción necesarios por parte de los funcionarios, y trabajar conjuntamente para esclarecer los siniestros.



