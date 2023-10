Crónica 01-10-2023

Región del Maule: Cifras de empleo deben ser analizadas a partir de la realidad de los sectores productivos



Universidad Autónoma de Chile celebró mesa público-privada del trabajo para analizar la evolución de los sectores productivos de la región del Maule, en directa relación con la reciente cifra de regional de desocupación de 9,4%. La información discutida será recogida en el ISOMA 2023





El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el boletín trimestral de empleo que comprende el período junio-agosto 2023. En este se recoge una tasa de desocupación nacional de 9,0%, mientras que, en el caso del Maule, el indicador regional es de 9,4%; cifras que resultan preocupantes para los expertos, por mostrarse cada vez más cercanas a los dos dígitos.

A juicio del académico de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dr. Guillermo Riquelme, si bien el indicador recaba información de un período estacional, poco auspicioso para una región agrícola como el Maule, también se relaciona con un histórico incremento de la fuerza de trabajo (personas en búsqueda de empleo), hasta alcanzar un 6,3%. “Se genera una presión del mercado del trabajo, porque este no es capaz de atender a esa demanda, lo que entonces promueve la informalidad laboral”, analizó.

Agricultura, Construcción y Comercio, son tres sectores económicos importantes para la región, que, dadas diversas circunstancias, han disminuido sus actividades económicas y, por tanto, la generación de puestos de trabajo. Los sectores Salud, Educación y Administración pública, aunque de manera limitada, continúa creando empleo.



Análisis de los sectores

Para analizar la evolución de los sectores productivos de la región del Maule, la Universidad Autónoma realizó su segunda mesa público-privada del trabajo, dirigida por Riquelme, en la cual participaron la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Cámara de Comercio de Talca, Cámara Chilena de la Construcción y Observatorio Laboral del Maule, entre otros.

Durante la jornada, Pedro Rojas, jefe de la Unidad Técnica del INE, mostró cifras regionales como las tasas empleo, también relacionadas con el Producto Interno Bruto (PIB) regional, que, aunque no es un indicador elaborado por el instituto, permite apreciar la estructura productiva local, que igualmente tiene un correlato con el mercado del trabajo.

“En general, la región ha mostrado cifras que van a la baja y recogen lo que se ha vivido este año, que tiene que ver con la estructura del mercado productivo… Por lo general uno se queda con las



tasas de desocupación, que la más reciente es de 9,4% para la región. Sin embargo, la cifra debe ser contextualizada desde el punto de vista del mercado laboral, los ingresos en la región que son de los más bajos del país y la informalidad laboral que en la región ronda un tercio de la población, entre otros indicadores”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Jiménez, reconoció que las proyecciones no son favorables para su sector, ya que está estancado. “Los indicadores actuales van todos a la baja por una pérdida de confianzas. Hay poca inversión por los riesgos de seguir creciendo… Se necesita no sólo apoyo a quienes emprenden, sino seguimiento. El abordaje del escenario debe ser integral”, comentó al referirse a la condición actual de su gremio.

En este sentido, Paulina Campos, directora regional de Corfo, señaló que la política de trabajo de la institución comprende, entre varias estrategias, la diversificación de la matriz productiva, así como el desarrollo de actividad económica en servicios asociados a la industria del litio y nitrógeno verde, en crecimiento para el país.

“Estos espacios resultan muy pertinentes para aportar a la diversificación y sofisticación de la matriz productiva de la región del Maule. Tenemos grandes desafíos, puesto que también se deben generar modelos de negocio más intensivos en ciencias, conocimiento, tecnología e innovación”, apuntó.

Lo analizado en esta mesa de trabajo formará parte de contenido recabado en el Informe Socioeconómico de Maule (ISOMA) del 2023, que la Universidad espera entregar para finales del presente año, como un aporte desde la mirada cualitativa y cuantitativa del escenario regional.