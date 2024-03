Agricultura 06-03-2024

Región del Maule: INDAP entrega bonos por más de $9 mil millones a agricultores damnificados por las inundaciones de 2023

- Solo en la región se contabilizan casi 4 mil beneficiados por el Plan de Recuperación que el servicio realizó en la zona centro-sur del país.



El lunes, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, encabezó la entrega de bonos de rehabilitación productiva a más de 300 productores y productoras de las comunas de Curepto y Hualañé damnificadas por las lluvias e inundaciones que azotaron a la zona centro-sur del país en 2023. De esta manera, la acción del servicio en la Región del Maule alcanzó a 3.783 productores con una inversión total de $9.167 millones.



La autoridad nacional de INDAP participó en ambas comunas en la entrega de $583 millones a 168 productores en Hualañé y a 133 en Curepto. En la ocasión, Rojas fue acompañado por la gobernadora regional, Cristina Bravo, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, la SEREMI de Agricultura, Claudia Ramos, el director regional de INDAP Maule, Jorge Céspedes y los alcaldes de Curepto, René Concha, y de Hualañé, Carolina Muñoz.



Lo transferido vía bono varía entre $1 y $5 millones, según el nivel de daños que sufrieron en sus predios, cultivos, bodegas y otros recursos. Con estos recursos pueden adquirir insumos (como semillas, plantas, forraje y fertilizantes), maquinaria (motocultivadores, tractores, motosierras y desbrozadoras), equipamiento de riego, servicios, materiales para invernaderos, cercos o bodegas, entre otros bienes.

Rojas detalló que en el caso del Maule, por tratarse de la región que sufrió mayores estragos, “se han invertido más de $9.000 millones en bonos de Rehabilitación Productiva, con lo que podrán recuperar sus sistemas de riego, adquirir insumos, comprar plantas, recuperar los invernaderos, entre otros”.

La autoridad indicó que a esta inversión se suman más de $2.500 millones en canales de regadío, “gracias a lo cual no ha faltado el agua”, y al mismo tiempo agradeció a la gobernadora Cristina Bravo que ha dispuesto más de $20.000 millones para seguir invirtiendo a través de INDAP en la agricultura familiar campesina e indígena, lo cual permite a productores y productores continuar generando alimentos sanos para la mesa de las y los chilenos.

En la misma línea, la gobernadora, Cristina Bravo, valoró “el trabajo mancomunado con el Ministerio de Agricultura e INDAP”, y resaltó, especialmente, “la labor que hacen los equipos regionales, porque desde la emergencia, incluso antes de la emergencia, ellos siempre están disponibles para ponerse a disposición y presentar planes y programas al Gobierno Regional”.

El delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, dijo que “estamos dando cumplimiento al compromiso que el Presidente Gabriel Boric asumió acá mismo, de llegar con las ayudas, no dejar solos a nuestros y nuestras agricultoras, desde alimentación animal, en materia de riego y con defensas fluviales, pero sobre todo es que este compromiso tiene que mantenerse y este hito da cuenta que no los vamos a abandonar”.

“Este bono nos viene muy bien para seguir integrándonos, volver a levantarnos y seguir en la senda de los papás como me toca a mí de agricultor. Muchas gracias”, comentó Héctor Jaña, agricultor del sector Paula, en Curepto, a quien el agua arrastró sus seis hectáreas de alfalfa junto con otras infraestructuras.

Curepto y Hualañé se suman a otras comunas que anteriormente había recibido este beneficio, tales como Maule, Pencahue, Pelarco, Vichuquén, Constitución, Empedrado, Teno; Curicó, Cauquenes, Chanco, Yerbas Buenas; Colbún, Linares, Retiro y Parral.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Las transferencias directas se suman a las ayudas tempranas entregadas a las y los agricultores afectados cumpliendo con las cuatro líneas de trabajo comprometidas por el Gobierno y que incluyó en primera instancia alimentación animal, restablecimiento de sistemas de riego a través de la CNR, créditos especiales INDAP y condonaciones de deudas.

En total, las medidas impulsadas por INDAP para apoyar a las familias afectadas por las emergencias de 2023 suponen una inversión de $35.293 millones de pesos en financiamiento no reembolsable (subsidios) en las regiones afectadas por inundaciones e incendios forestales.