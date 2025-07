Deportes 25-07-2025

Rodrigo “Kalule” Meléndez : “Realizamos una fuerte crítica al interior del plantel para no cometer errores”



Los albirrojos se preparan para el duelo de mañana desde las 17:30 horas en el estadio municipal de Rengo . Ya está definido quien impartirá justicia. Se trata de Diego Yáñez , en compañía de Andrés Núñez , Lady Muñoz y Bren da Cisternas . Lo que ha llamado la atención es el valor de las entradas para este match , sabatino: 10 mil pesos . Los albirrojos gozan de buen ambiente y eso se refleja en las prácticas. Claro que en la semana el técnico y el plantel realizaron una fuerte crítica de lo que fue el angustiante triunfo ante el SAU. Rodrigo “ kalule “ Meléndez , enfrentó a los medios en su diálogo antes del duelo ante Real San Joaquín, señalando que“ hemos trabajado de buena manera, como se vie ne haciendo, esperamos llegar en la mejor condición para mañana frente a Real San Joaquín, corrigiendo obviamente los errores que se pueden cometer .Lo del partido anterior es aprendizaje en el fútbol , no podemos relajarnos , Habíamos realizado 85 minutos muy buenos , pero en 7 minutos quedamos con una sensación no grata , amarga, y eso es lección . Uno también se hace una autocrítica . Este un equipo compacto y fuerte , donde todos hacen sus tareas y funciones”. En cuanto a las posibles bajas para este encuentro , el deté argumentó que “ lamentablemente Fabián González acusó un dolor en la parte de rodilla y el cuádriceps , le realizarán un examen para ver de qué se trata . Ojalá que no sea nada complicado . El otro es Diego Vallejos , que sufrió un golpe en el partido anterior , ambos están en observación , esperamos que lleguen bien al compromiso ante Real San Joaquín . Estamos conscientes de lo que nos estamos jugando , porque ya nos empiezan a exigir y nosotros tenemos que jugar con esa presión, porque es tamos en la parte alta de la tabla y si queremos seguir ahí debemos es forzarnos al máximo para conseguir los tres puntos .Creo que todos estos encuentros en la segunda rueda son complejos , por eso ha sido un buen trabajo , que esperamos plas marlo en la jornada de este sábado ”. Gerardo Domínguez A Redactor Deportivo