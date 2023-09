Opinión 16-09-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES”, DE JESS HARRITON Y MAITHY VU?

En realidad el título más preciso sería “para niñas que han logrado sus sueños”. Es una colección de conmovedoras mini historias y aventuras de 100 niñas que han alcanzado metas o superado desafíos y adversidades. Cada relato está acompañado en páginas separadas de una ilustración que entrega identidad visual a la protagonista. Estas, fueron hechas a su vez, por 80 jóvenes artistas de diversas partes del mundo.



El libro es muy estimulador y pretende ayudar a que las jóvenes aprendan a desatar su imaginación, a pensar en grande, a abrir puertas, a intentar hacer lo que se quiere de sí mismo. Hay algunas frases muy valederas. Por ejemplo: “No necesito que sea fácil, sólo que sea posible”, “Las imágenes no tienen barrera de lenguajes”, o “hay que intentarlo, porque si no se hace, nunca se sabrá qué habría pasado si lo hubiera hecho”.



El texto consta de 240 páginas en que aparecen estas 100 breves biografías, además, de una corta descripción de cada una de las ilustradoras y un agregado de 40 mujeres destacadas en disciplinas en el orbe.



Las actividades, logros, descubrimientos, inventos que aparecen provienen de jóvenes de distintos países ( China, Italia, Bélgica, Francia, Australia, India, México, Uganda, Vietnam, Nueva Zelanda, Zimbahue y muchos otros) que desarrollan actividades como actrices, tenistas, astronautas, empresarias, científicas, etc.



Como corolario están presentes el valor de la perseverancia, de la voluntad, del cuidado de sí mismo y de la naturaleza y de positivas actitudes antes la vida.



Libro inspirador.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE