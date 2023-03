Opinión 11-03-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO LA VIDA INTERIOR DE LOS ANIMALES, DE PETER WOHLLEBEN?



El texto en comento, ya en su tercera edición año 2019, presenta una variada gama de interrogantes acerca de cómo los seres humanos comprenden, entienden, conocen o consideran el mundo animal y su particular interioridad. En efecto, para algunos son seres sintientes. A propósito de esto, este año la comisión del medio ambiente aprobó y despachó a la sala el proyecto que modifica el Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes, eliminándolos de la categoría de cosas corporales muebles en contraposición a opiniones como las de la industria alimentaria que afirman que las reacciones no son más que reflejos.



Varias son las preguntas que se plantean y se comentan en la obra, entre ellas: ¿Pueden los animales querer?, ¿Mienten?, ¿Sueñan?, ¿Saben elegir?, ¿Tienen conciencia?, ¿Tienen vergüenza?, ¿Arrepentimiento?, ¿Sufren física y emocionalmente?, ¿Tienen compasión?, ¿Celos?, ¿Dolor?, y varias más.



En la narrativa aparecen ejemplos que explican reacciones de los animales de diferentes especies, ante fenómenos como la soledad, los peligros, la supervivencia, el envejecimiento, la comunicación, el hábitat y otras.



Para quienes tengan o hayan tenido mascotas, el contenido del libro lo encontrarán, sin duda, muy cercano, al igual que aquellos animalistas que trabajan por la defensa y el cuidado de los animales.



Asombra el constatar que nuestra percepción de la biodiversidad de especies es bastante pobre, ya que por lo general solo se conoce o admira aquello que está patente, lo que nuestros sentidos regularmente perciben.



Y, algo que a pesar de parecer extraño, puede que no lo sea tanto, cual es, si los animales tienen alma. La respuesta va por dos vías: la primera se circunscribe a la totalidad de los sentimientos, sensaciones y pensamientos y la segunda, comprende la parte insustancial que alude algunos fundamentos religiosos o metafísicos. Tema de reflexión.



El libro invita a conocer, discernir, respeta y amar.

GASPAR DOYLE