Opinión 30-09-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LO QUE DIJERON QUE NO HICIERA”, DE CHRISTELL RODRÍGUEZ?



El libro es recomendable para cualquier adolescente, ya que la autora narra su experiencia de infancia y adolescencia en la que debió afrontar, sufrir y superar situaciones que generalmente suelen ocurrir a gran parte de los jóvenes.



Christell empezó a ser conocida por mucha gente a raíz de su participación como cantante en un programa de televisión: “Rojo, fama contra fama”. Tenía por ese entonces sólo 5 años de edad.



Son variadas las temáticas las que se pueden distinguir en la obra: 1.- El problema del bullying en la escuela. Cosa grave, toda vez que afecta a una persona que recién se está formando en cuanto a autoconfianza, aceptación de sí misma, relaciones personales que a veces derivan en autoestimas arruinadas o inautenticidad en el actuar al tener comportamiento acorde a lo que es agradable a los demás.

2.- El hecho de ser una persona conocida por sus actividades artísticas no le hizo la vida fácil, muy por el contrario, encontró envidia y menos precio. La fama no siempre trae felicidad, lo que recuerda el caso de la actriz Demi Moore que en su historia “Inside out” relata esta realidad.

3.- Otros temas tienen relación con seguir la vocación, aquello para lo cual todo indica que se debe hacer, aunque a contrapelo se presenta el hecho de que no siempre es posible seguirla por la falta de oportunidades y/o falta de recursos.

4.- Se alude al patriarcado y a las exigencias sociales sobre lo que “es correcto o normal”, según los parámetros de la sociedad. También están presentes las relaciones familiares, afectivas, sus experiencias en TV,. y muchos más.



Finalmente, como corolario expone cómo ha ido superando frustraciones pasadas, malos momentos, experiencias negativas, con un despojarse de cuanto le pudiera haber hecho daño. Una buen práctica, similar a la que se encuentra en el texto “El caballero de la armadura oxidada”, de Robert Fisher.



Libro ameno de 121 páginas.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE